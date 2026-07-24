"El Cucú tendría que estar funcionando": Antonio Laje cruzó al intendente de Carlos Paz por el deterioro del histórico reloj

El histórico Reloj Cucú de Villa Carlos Paz volvió a quedar bajo la lupa tras las duras críticas del periodista Antonio Laje, quien en plena transmisión de A24 cuestionó el estado del principal ícono turístico de la ciudad. El conductor apuntó contra el funcionamiento del monumento, el deterioro de la fuente que lo rodea y responsabilizó directamente al intendente Esteban Avilés por el abandono del lugar.

Laje señaló que el lugar debería lucir en mejores condiciones por tratarse de uno de los símbolos más representativos de Carlos Paz y uno de los puntos más elegidos por los turistas para tomarse fotografías. "No sé cuántos relojes tenés en Carlos Paz. El Cucú es tradicional. El Cucú tendría que estar funcionando y de esa fuente tendría que salir un chorrito de agua y estar limpia", expresó al aire.

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En su comentario, también apuntó contra la gestión municipal. "No es tan difícil Esteban. La fuente está toda sucia, que se mueva un poco el agua, algo", afirmó. El periodista insistió en que mantener el monumento en condiciones no debería representar una tarea compleja. "¿Cuánto tenés que hacer en Carlos Paz para esto? ¿Cuántos símbolos tenés en Carlos Paz? ¿Qué les cuesta?", cuestionó.

Finalmente, remarcó la importancia turística del lugar y lamentó el estado en el que se encuentra. "Así no va a salir nunca. El Cucú es un lugar tradicional de fotos, la típica foto del turista. ¿No lo pueden arreglar?", concluyó.

Por qué no funciona el Reloj Cucú

El histórico reloj permanece actualmente fuera de funcionamiento debido a la rotura de una pieza ubicada en uno de sus ejes centrales, un componente artesanal indispensable para que el mecanismo marque la hora con precisión. Según informó el municipio, la pieza fue retirada y enviada a especialistas para su reparación, ya que se trata de una estructura original que requiere un trabajo minucioso para preservar su valor patrimonial.

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Mientras se realizan las tareas de restauración, el tradicional pájaro cucú continúa exhibido durante el día para los visitantes y es resguardado dentro de la estructura durante la noche. Desde el municipio señalaron que la reparación se realizará respetando las características originales del monumento.