Debutaron los constatadores en Belgrano-Rosario Central: para el municipio fue "muy positivo"

El secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, calificó de “muy positivo” el debut de los constatadores urbanos en el nuevo sistema de estacionamiento medido aplicado en el partido Belgrano-Rosario Central en inmediaciones del estadio Gigante de Alberdi.

“La verdad que era un gran desafío, un operativo muy importante de espectáculos públicos de concurrencia masiva, en este caso en el rubro deportivo, y la verdad que fue muy positivo. Tuvimos más de mil aplicaciones que constataron pago, es decir que los ciudadanos ya empezaron a adoptar esta medida a través de la aplicación del SEMM y a través del código QR”, explicó en diálogo con Mitre Córdoba.

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Constatadores urbanos en la cancha de Belgrano

“No tuvimos en gran medida cuidacoches ilegales, tuvimos ocho casos que fueron advertidos por la policía y por los drones de la municipalidad, de los cuales cuatro fueron detenidos. Los constatadores ayudaron mucho a la gente que quería llegar rápido, quería estacionar, algunos no tenían la aplicación bajada, eso también requirió de unos minutos y en eso fueron importantes los constatadores”, agregó el funcionario.

Además señalo que el nuevo sistema “es una adopción que ya la gente va incorporando no sólo por el uso de la ciudad, sino también ahora para los espectáculos, que va avanzando día a día y es un cambio cultural”.

Al ser consultado sobre si la gente estacionaba el vehículo en inmediaciones del estadio o buscaba estacionarlo en otra parte para no pagar, Fernández respondió: “Sí, se dio, pero se dio más que nada por la ocupación rápida del lugar. El estadio de Belgrano está en una ubicación sumamente poblada muy urbana y de mucho tránsito y rápidamente colapsan los espacios de estacionamiento”.

“Además hubo un ordenamiento integral con la Policía Municipal de Tránsito, para que no se bloquee la Costanera, tanto norte como sur, como normalmente ocurre. Se ocuparon rápidamente las 40 cuadras que estaban ya dispuestas para el estacionamiento y muchas más que fueron ocupadas porque la gente así lo tenía previsto”, precisó Fernández.

Y luego completó: “Estamos hablando de que superamos el espacio de la Avenida Santa Fe, ahí en la central de policía, superamos la playa de estacionamiento que tiene el cementerio San Jerónimo, hacia arriba, hacia las plazas, hacia el norte, hacia el río. Fue muy grande la ocupación y tuvimos más de mil registros de constatación, de aplicación, que la gente fue a pagar el estacionamiento y eso nos demuestra que ha sido una ocupación muy importante y nunca se bloqueó la circulación”.

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Multas por mal estacionamiento

Además aseguró que tuvieron que “remover ocho vehículos” y que “se labraron muchas actas por mal estacionamiento”.“Es un cambio cultural, es una nueva adaptación a un sistema que trae orden y convivencia”, cerró Fernández.

Algunos hinchas de Belgrano manifestaron su malestar en los medios por los “problemas” para estacionar.