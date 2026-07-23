"Nos dijeron que estaba todo quieto por el Mundial": la familia de Luciana Ojeda denuncia demoras en la investigación del femicidio

La investigación por la muerte de Luciana Daniela Ojeda, la mujer de 36 años hallada sin vida en un departamento de barrio Nueva Córdoba, sumó nuevas evidencias y testimonios clave. Lo que inicialmente fue investigado como una muerte de etiología dudosa pasó a ser un presunto femicidio, con una imputación por homicidio agravado por el vínculo en un contexto de violencia de género y un pedido de captura internacional contra Jan Lu Korzeniecki, un ciudadano polaco de 45 años que permanece prófugo.

Mientras la Justicia intenta reconstruir los movimientos del sospechoso, la familia de Luciana volvió a reclamar justicia y denunció que hubo demoras en las primeras horas de la investigación.

En diálogo con CBA24N, Luciano Ojeda, hermano de la víctima, sostuvo que desde un principio sospecharon que no se trataba de una muerte natural. "Era una chica muy sana. No tomaba, no fumaba, no consumía alcohol ni nada. En un primer momento dijeron que había muerto por una sobredosis y eso es mentira", afirmó.

"Él tenía problemas con el alcohol y era violento"

El familiar aseguró que Korzeniecki ya había protagonizado episodios de violencia antes de la muerte de Luciana y recordó un hecho ocurrido frente al edificio donde vivía la mujer. "Él tiene problemas alcohólicos y es violento. Acá mismo tuvo un problema con mi sobrino porque se había enojado con mi hermana y le pegó una trompada en el pecho".

Según explicó, esa modalidad de agresión coincide con una de las principales hipótesis que hoy analiza la investigación. "Ella tuvo un shock cardiogénico por un golpe en el pecho".

Violencia, alcohol y una fuga: el perfil del polaco imputado por el femicidio en Nueva Córdoba

Además, sostuvo que la familia recién pudo conocer distintos episodios de violencia después del fallecimiento. "El sábado anterior la había golpeado y le había roto el celular. Nosotros nos enteramos de todo eso después del entierro".

La familia cuestiona la investigación

"El resultado de la autopsia estuvo el viernes y no salió nada. Quedó todo como en la nada. Recién después se presentó el homicidio. Todo muy frenado, no sé por qué tan trabado".

El hermano de Luciana recordó que apenas salieron del departamento realizaron una denuncia en la Unidad Judicial y aportaron antecedentes sobre la conducta del sospechoso. "Mi hermana declaró lo que había pasado con Franco unos días antes y con mi sobrino. Ya lo describió como una persona violenta y alcohólica".

"Nos dijeron que estaba todo muy quieto por el Mundial, porque tenían 450 efectivos afectados a los festejos. A mí me llama la atención tanta demora".

"¿Cómo lo dejaron ir?"

"Tengo entendido que él llamó al servicio de emergencias, pero cuando llegaron ya no estaba".

Para Luciano, esa situación nunca debió ocurrir. "¿Cómo la Policía lo va a dejar ir? Si no tenía nada que ocultar, ¿por qué huyó? Tendrían que haberlo buscado intensamente desde ese momento".

El sospechoso permanece prófugo y la Justicia emitió una captura internacional para intentar localizarlo.