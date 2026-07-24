El análisis de Ricardo Zielinski tras el debut ganador de Belgrano en el Clausura

El actual campeón del fútbol argentino abrió el Torneo Clausura y dejó una muy buena imagen. Belgrano estrenó el certamen con una victoria que tuvo el sello de los equipos convencidos, sin dudas. Fue con un 2-1 sobre Rosario Central en el Gigante de Alberdi, en una noche en la que el elenco de Ricardo Zielinski volvió a mostrar la identidad que lo llevó a la consagración. Con Franco Vázquez como faro futbolístico y un equipo intenso de principio a fin, el 'Pirata' arrancó el nuevo desafío con el pie derecho.

Al término del encuentro, el 'Ruso' dejó en claro que el resultado fue la consecuencia lógica de lo que mostró su equipo dentro del campo. "Me parece que hemos jugado bien. Central es un buen equipo, fue un partido de ida y vuelta", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Para el DT de Belgrano, la diferencia estuvo en la actitud y el protagonismo que asumió el actual campeón durante gran parte del partido. "Hicimos todo el gasto del partido. Corrimos un montón. Mantuvimos una buena presión e intensidad. A partir de ahí hemos justificado el resultado. El equipo jugó bien, me gustó que juegue al fútbol", analizó.

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El técnico también explicó la modificación de último momento en el arco. Cardozo estaba previsto como titular, pero un problema de salud lo dejó fuera del encuentro. "Venía concentrado con nosotros. Anoche le inyectaron antibiótico y hoy apareció muy mal. No me parecía correcto que juegue en esas condiciones. Vicentini estaba esperando la posibilidad hace un montón", explicó.

Las dificultades físicas no terminaron allí. Zielinski reveló que varios futbolistas llegaron al debut sin estar al ciento por ciento, entre ellos Emiliano Rigoni. "Emi no entrenó en toda la semana, así que sabíamos que iba a aguantar quizás un tiempo. Algunos jugadores hicieron un esfuerzo enorme porque venían con alguna dolencia o algún inconveniente", contó.

En cuanto al mercado de pases, el entrenador ratificó la política que sostiene el club. Aseguró que solo buscarán incorporaciones si realmente son necesarias y remarcó la importancia de seguir apostando por los futbolistas formados en las divisiones inferiores.

"Tenemos un proyecto. Si se va alguno tendremos que analizar. Siempre está bueno traer una incorporación, pero también está bueno que los juveniles tengan espacio. Lo más fácil hubiese sido traer cuatro o cinco jugadores. Traer por traer no vamos a traer", explicó el 'Ruso'.

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Por último, el entrenador valoró el presente que atraviesa el plantel tras la histórica conquista del Torneo Apertura y destacó que el equipo conserva la esencia que lo llevó a levantar el trofeo. "Los jugadores están tratando de jugar bien al fútbol y lo han logrado. No es fácil salir campeón en el fútbol argentino. Hemos hecho los méritos para conseguirlo", concluyó.

Y mientras el campeonato apenas empieza a escribir sus primeras páginas, Belgrano ya dejó un mensaje. Los títulos se celebran, pero también se defienden.