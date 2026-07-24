Agencias de remises en alerta por la nueva ordenanza: “De mil empleados quedaron 500, los cuales van a terminar en la calle”

Las agencias de remises de Córdoba atraviesan un escenario de incertidumbre tras la aprobación de la nueva ordenanza que regula el transporte privado de pasajeros. Adrián Páez, titular de Rentarrap, advirtió que el cambio podría provocar el cierre de empresas y la pérdida de cientos de puestos laborales.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Páez sostuvo que el futuro de las agencias es complejo y afirmó que, con el nuevo esquema, muchas podrían desaparecer. "En el tema del futuro de las agencias, es como decía un compañero ahí en los taxis: desaparecen a fin de año. Y sí, con el tema de las aplicaciones y con esta nueva ordenanza", señaló.

El empresario explicó que la principal dificultad está en la diferencia de precios con las aplicaciones de movilidad. Según indicó, "Uber cobra un 60 o un 70% menos. Un viaje de 10 mil pesos que sale en un taxi o un remís, Uber te lo cobra 4 mil". Además, rechazó que la diferencia se deba a una mala gestión de las agencias tradicionales y sostuvo que las aplicaciones "están rompiendo el mercado".

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Páez estimó que el sector podría enfrentar una fuerte pérdida de puestos laborales. Según explicó, años atrás entre las agencias de taxis y remises de Córdoba había alrededor de mil empleados, mientras que actualmente esa cifra se redujo. "Hoy en día, diezmado como está, entre agencias de taxis y remises pueden quedar 500 empleados que quedan en la calle", afirmó.

El titular de Rentarrap vinculó esta situación con el contexto económico nacional y sostuvo que muchas personas recurren a las aplicaciones como una alternativa laboral ante la falta de empleo. "Como hay tanta malaria, no alcanza para nada y la gente se arriesga y deja el auto en la calle trabajando. Esto es un problema político y social que está ocurriendo en Argentina", expresó.

Críticas al esquema actual

El empresario reconoció que el sector puede tener aspectos para revisar. "Podemos hacer una mea culpa de algo, pero nunca se dio una chapa, nunca se dio la posibilidad de la gente que necesita trabajar, como hace Uber ahora, que el que realmente necesita sale, se anota en la aplicación y sale a trabajar", sostuvo.

Según Páez, las agencias también enfrentan altos costos fijos, como alquileres, empleados y mantenimiento de espacios. En ese sentido, rechazó la idea de que las empresas cobran tarifas elevadas sin contemplar esos gastos. "Nos veníamos manejando con el mínimo esperando alguna solución, pero esto llegó a su fin", explicó.

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Ante el nuevo escenario, Páez planteó que las agencias deberán modificar su modelo de negocio y comenzar a cobrar por cada viaje realizado. "Se cobrará por viaje. Si eso es lo que quieren, cobrar igual que una app, voy a hacer un viaje y me tendrán que pagar el viaje", explicó.

Además, señaló que evalúan aplicar un porcentaje menor al que cobran actualmente algunas plataformas para poder sostener la actividad. "Uber de un viaje de 10 mil pesos te saca el 30%, te da 7 mil. Nosotros estimamos cobrar mil pesos, un 10% del viaje, algo para seguir manteniendo la fuente laboral de esta gente", indicó.

"El intendente hizo todo lo posible"

Consultado sobre la responsabilidad política del cambio normativo, Páez señaló que entiende la decisión del municipio frente a la cantidad de usuarios que utilizan aplicaciones. "El intendente hizo todo lo posible, pero las apps han ganado la pulseada en todo el mundo", afirmó.

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En ese sentido, consideró que la decisión responde a una cuestión de cantidad de usuarios. "Él pone en la balanza 500 empleados y 20 mil Uber que hay, entonces la balanza se inclina para el Uber, es lógico", sostuvo.

Finalmente, resumió el panorama del sector como un futuro incierto. "Hace 34 años que estoy en el sistema y para mí es muy triste despedir todos los empleados que vamos a tener que despedir ahora. Tenemos un futuro incierto, como mucha gente acá en el país", concluyó.