Córdoba registró una baja del 32% en homicidios durante los primeros seis meses del año

Los homicidios dolosos en Córdoba registraron una caída del 31,9% durante el primer semestre de 2026, según el último informe del Observatorio de Seguridad y Convivencia del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC). Entre enero y junio se contabilizaron 32 víctimas, frente a las 47 registradas en el mismo período de 2025. El reporte también mostró una disminución en los robos y hurtos.

De acuerdo con el relevamiento, la provincia registró 15 víctimas menos por homicidios dolosos respecto del primer semestre del año pasado, consolidando una tendencia descendente en uno de los principales indicadores de violencia. La baja también se reflejó en la comparación mensual. Durante junio se produjeron tres hechos de homicidio doloso, con un total de cuatro víctimas, mientras que en el mismo mes de 2025 se habían contabilizado seis. La variación interanual fue del 33,3%.

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Además, en relación con mayo de este año, los homicidios disminuyeron un 20%. Los datos corresponden a estadísticas provisorias elaboradas por la Dirección de Estadística y Análisis del Delito de la Policía de Córdoba.

Bajaron los robos y hurtos

El informe del COPEC también reflejó una reducción en los delitos contra la propiedad. Durante junio se registraron 5.616 robos y hurtos en toda la provincia, frente a los 6.930 contabilizados en el mismo mes de 2025, lo que representa una caída interanual del 19%.

En el acumulado del primer semestre, entre enero y junio se contabilizaron 35.495 robos y hurtos, mientras que en igual período del año pasado habían sido 46.248. La diferencia equivale a 10.753 hechos menos y una disminución del 23,3%.

Del total de casos registrados en junio, 3.235 correspondieron a robos y 2.381 a hurtos. El 94,2% de los hechos no involucró el uso de armas, mientras que las armas de fuego estuvieron presentes en el 4,9%.

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El Observatorio destacó además que la evolución de los robos y hurtos durante los últimos doce meses mantiene una tendencia descendente. El pico del período se registró en julio de 2025, con 7.737 hechos, mientras que en los meses posteriores los registros fueron inferiores y mostraron una mayor estabilidad.

En total, durante junio se contabilizaron 13.015 hechos presuntamente delictivos en toda la provincia. Los delitos contra la propiedad continuaron siendo los más frecuentes, con 7.807 casos, equivalentes al 60% del total registrado.

Tres hechos y cuatro víctimas

Los homicidios registrados durante junio ocurrieron en los departamentos San Justo y Santa María, con dos víctimas en cada uno. En el resto de la provincia no se registraron casos durante ese mes. Según el informe, dos de los hechos ocurrieron en contexto de riña y el restante fue clasificado como femicidio. En dos casos se utilizaron armas blancas y en el tercero un objeto contundente.

Las cuatro víctimas eran mayores de edad: dos tenían entre 25 y 44 años y las otras dos entre 45 y 64 años. Tres eran hombres y una mujer. Por estos hechos fueron identificados tres presuntos autores, todos hombres mayores de edad. En dos casos existía un vínculo de hermandad con las víctimas y, en el restante, una relación de pareja.