"Los inquilinos pagan rompiendo su economía familiar": advierten que la deuda ya afecta a siete de cada diez hogares

La crisis habitacional continúa profundizándose en Argentina y Córdoba no es la excepción. Mientras distintos informes muestran que más del 70% de los hogares inquilinos mantiene algún tipo de deuda, desde Inquilinos Córdoba advirtieron que el verdadero problema muchas veces no aparece reflejado en las estadísticas.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el referente de la entidad, Maximiliano Vittar, sostuvo que detrás de quienes logran pagar el alquiler existe un fuerte proceso de endeudamiento y pérdida del poder adquisitivo. "Los inquilinos pagan, pero pagan rompiendo su economía familiar", resumió.

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Vittar afirmó que el crecimiento de la morosidad no responde a una falta de voluntad de los inquilinos, sino al deterioro de los ingresos. "Cuando se informa que más del 70% de los hogares inquilinos tiene deuda, lo que aparece es una foto muy clara de la Argentina real. Son familias que trabajan, hacen enormes esfuerzos, pero ya no pueden sostener el alquiler con sus ingresos normales".

Y agregó: "Muchas veces se habla del inquilino como si fuera alguien que no quiere pagar y eso es falso. La enorme mayoría hace exactamente lo contrario".

La "mora invisible"

"Hay una mora visible y una mora invisible. La visible es cuando aparece el retraso en el pago. La invisible es todo lo que tuvo que hacer una familia para poder seguir pagando el alquiler", señaló.

Según detalló, esa situación incluye recurrir a tarjetas de crédito, préstamos personales, billeteras virtuales, ayuda de familiares, consumir los ahorros o resignar gastos esenciales. "El mercado inmobiliario mira si el alquiler entró en la cuenta. Nosotros miramos qué quedó destruido dentro de esa familia para que ese alquiler se pueda pagar".

"Hoy una familia puede estar formalmente al día con el alquiler y económicamente quebrada", sostuvo. Y añadió: "Puede no deberle al propietario, pero sí al banco, a la tarjeta de crédito, a una financiera, a familiares o a comercios del barrio".

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En Córdoba, explicó, el panorama se vuelve cada vez más complejo por el costo de los alquileres. "Un departamento de un dormitorio ya ronda los 600 mil pesos y a eso hay que sumarle expensas, servicios, transporte y alimentos".

Crecen las rescisiones anticipadas

Otro fenómeno que preocupa es el aumento de las familias que abandonan sus viviendas antes de finalizar el contrato porque ya no pueden afrontar los costos. Advirtió que "muchos están rescindiendo de manera anticipada porque no pueden pagar el alquiler y esa rescisión también significa más deuda".

"Hace más de 20 años que no hay una política seria en materia habitacional. No hay una política de acceso al alquiler, no hay alivio para las familias inquilinas ni créditos accesibles para los trabajadores", cuestionó.

"No alcanza con mirar solamente el retraso del alquiler. Hay que mirar el endeudamiento familiar que sostiene artificialmente ese pago". Además, planteó que muchas veces el problema comienza antes de que aparezca la mora. "El alquiler vence entero, pero el ingreso llega roto. Hay trabajadores que cobran el sueldo en cuotas, con demoras o sin actualización. ¿Cómo pretendemos que puedan pagar en tiempo y forma?".