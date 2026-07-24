¿Argentina es racista?: qué dicen los especialistas sobre la campaña contra el país

Las críticas contra Argentina por presuntos actos de racismo se multiplicaron durante el Mundial 2026. Publicaciones de figuras internacionales, comentarios en redes sociales y declaraciones de referentes del espectáculo instalaron una pregunta que comenzó a repetirse con fuerza: ¿Argentina es un país racista?

Para el psicólogo Gabriel Cartañá, la respuesta es no. En una entrevista con Punto a Punto Radio (90.7 FM), sostuvo que la idea de que el país atraviesa una campaña internacional de rechazo parte de una percepción equivocada y explicó qué factores pueden estar detrás de ese fenómeno.

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"No creo que la inmensa mayoría del mundo nos odie. La inmensa mayoría del mundo ni siquiera nos conoce", afirmó.

Según explicó, el éxito deportivo de la Selección Argentina también implica una mayor exposición y, con ella, la aparición de voces críticas que encuentran en cada episodio un motivo para cuestionar al país.

Históricamente, Argentina recibió críticas por distintos aspectos de su identidad, pero remarcó que el racismo nunca había ocupado un lugar central en esas observaciones. "Hemos tenido muchos defectos, pero el racismo nunca estuvo entre ellos".

A su entender, las recientes acusaciones no reflejan el comportamiento de la sociedad argentina, sino que responden a una mirada simplificada construida desde el exterior.

El vínculo con la imagen del Gobierno

"Si tenemos un líder que da señales de racismo, xenofobia o determinadas posturas, afuera pueden creer que todos pensamos igual". En ese sentido, mencionó como ejemplos las críticas de la influencer Mia Khalifa y los comentarios atribuidos al actor Samuel L. Jackson sobre Argentina.

Para Cartañá, ambos casos reflejan un mismo error: extrapolar las opiniones de un dirigente político a toda una sociedad. "Ven al presidente y creen que representa el pensamiento de los 50 millones de argentinos. Es un error de concepto".

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Además, sostuvo que incluso quienes votaron a Milei pudieron haberlo hecho por cuestiones económicas y no necesariamente porque compartan cada una de sus posiciones ideológicas.

La Selección como símbolo nacional

El psicólogo también analizó el lugar que ocupa la Selección Argentina en la identidad colectiva. Consideró que, en un país atravesado históricamente por crisis económicas y sociales, el fútbol funciona como uno de los pocos espacios donde los argentinos pueden sentirse protagonistas a nivel mundial. "La Selección nos permite ganar en algo", señaló.

En ese marco, diferenció las figuras de Diego Maradona y Lionel Messi a partir del pensamiento del filósofo José Ingenieros. Mientras definió a Maradona como "el héroe", por su capacidad de sacrificio y representación popular, describió a Messi como "el santo", un símbolo admirado por su conducta dentro y fuera de la cancha.

"Messi representa ese orgullo que sentimos como argentinos. Es nuestro santo".