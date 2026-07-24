Llaryora en modo "Scaloneta": los heridos tras el ascenso de Manuel Calvo

"Hay que ordenarnos, muchachos", era el reclamo de muchos ministros y segundas líneas en el Panal. Todos respetan mucho a Manuel Calvo, quien es uno de los ministros —junto a Busso, de Bioagroindustria— con más experiencia. Recién esta semana el gobernador le dio las tiras para tomar las riendas de la coordinación. Con esta jugada queda oficialmente inaugurado el año electoral para la provincia.

Martín Llaryora, el gobernador, es una persona que suele consultar muchas voces y encuestas para tomar decisiones. "Sobre un mismo tema charla con sus amigos, con los que saben, con los que creen que saben, y hace una lectura propia de las encuestas", señala un colaborador, que describe esto como un sello personal. Eso demanda un tiempo que antes, como intendente, no le exigía. Muchos notan que "ha perdido el ritmo de intendente que lo caracterizaba".

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Algo que caracterizó a Lionel Scaloni y que se manifestó en el Mundial es su constante cambio de jugadores para enfrentar a sus rivales. Esta semana se generaron varios cambios visibles en la estructura del gobierno para "agilizar" el Estado. Además del nuevo Jefe de Gabinete provincial, se sumó el dirigente del PRO Gabriel Frizza como nuevo ministro de Cooperativas y Mutuales, para ocupar el cargo creado para el peronismo "K" y que luego estuvo bajo el control de Gustavo Brandán, quien pasó a desempeñarse en la Secretaría General de Gobierno.

Dato de color: pocos ministros asistieron a la jura de su par y ex intendente de Jesús María. "Problemas de agenda", justificaron los ausentes.

Son cambios y movimientos que hay que leer como un mensaje para adentro y para afuera. Principalmente para el interior. Vamos por partes. Hay ministros capitalinos y ministros para el interior. Repasemos: Miguel Siciliano, Juan Pablo Quinteros, Guillermo Acosta y Julián López serían quienes juegan y se mueven por tierras de Daniel Passerini, y alguna vez salen para tocar el interior y volver. Luego están los "extranjeros" que siempre miran el interior: Daniel Pastores, Fabián López, Marcos Torres, Busso y ahora Frizza.

Indican que Brandán y Facundo Torres serán el motorcito del equipo, a lo Rodrigo De Paul, pero el "Rodri" de Qatar, no el de este año —aclaran o esperan—. Por dos frentes, el político y el institucional, trabajarán para que el grueso de los intendentes "pegue" las elecciones a las provinciales. "Ojo con este dato, todo dependerá de cómo lleguen el intendente y el gobernador, nadie juega a perder. Para eso hacen falta plata y campaña", remarcan, en referencia a dos recursos escasos.

Dentro del riñón del PJ cordobés, dirigentes que quieren volver a las raíces y que se incomodan por la presencia de los Dellarrosa, Capitani o Quinteros, aseguran que "se están dando muchas señales negativas hacia Natalia De La Sota".

"¿Queremos que la 'Nati' juegue con nosotros el año que viene? Bueno, entonces tirale un centro. Todo en contra", alertan desde el interior. Enumeran que la foto de Calvo con Diego Santilli, el jefe de Gabinete nacional, sumada a la asunción de Frizza, un ex Cambiemos, "alejan en lugar de acercar".

Tampoco hubo "mimos" para los intendentes fuertes: señalan la ausencia de Eduardo Accastello, con injerencia en algunos de los movimientos estructurales planteados. "El caudillo" del departamento General San Martín es uno de los más fuertes de la provincia, tanto en cantidad de votos como en motor económico.

Todavía no está superada la crisis generada por el femicidio de Agostina Vega. Trascendió que el Ministerio de Desarrollo Social, desde el subprograma "Emergencias Sociales y Naturales", le entregó un subsidio de $120.000 en dos cuotas. Desde la oficina de prensa aseguran que "ya hicieron control de daño con algunos medios", en lugar de hacer una comunicación general para todos, aunque la información trascendió nuevamente a Buenos Aires. Ya esos medios, al parecer, no contienen.

Santilli recibió a Manuel Calvo y abrió un nuevo vínculo con Córdoba

"Mirá si los libertarios, sin quererlo, ganan el año que viene, van a tener que venir a buscar a nuestros jugadores", comenta un operador en el Panal. Ponen una gran ficha a Agustín Spaccesi y a Rodrigo De Loredo, sobre todo al libertario, para dividir el frente opositor.

Comenzó la campaña y todos juegan para Martín reelecto. ¿Todos juegan para Martín?