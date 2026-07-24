El titular de la UIC, Luis Macario cruzó al Gobierno: "Le presta más atención a las industrias que generan dólares"

El titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Luis Macario, afirmó que el Gobierno nacional concentra su atención en los sectores que generan divisas y deja en un segundo plano a la industria tradicional. "Le presta este gobierno más atención a aquellas industrias extractivas que van a generar unas fuentes de divisas muy importantes", sostuvo.

El planteo se da en un escenario de deterioro para el sector: según el último informe de ADIMRA, la producción metalúrgica cayó 4,6% interanual y acumula una baja del 5,7% en lo que va del año. Córdoba encabezó las pérdidas provinciales.

"No sé si catalogarlo de antiindustrialista"

Consultado sobre si la situación actual es comparable a los peores momentos de la industria durante los años 90, Macario matizó la comparación. "Ha pasado mucha agua bajo el puente, porque después de Menem pasamos una situación donde el país quedó en las ruinas", señaló.

Salvo el campo, todos los sectores metalúrgicos cayeron: Córdoba encabezó las pérdidas con un desplome del 5,7%

El empresario reconoció una mirada dual sobre el momento económico. "Por ahí tenemos sentimientos contradictorios, porque si uno mira la macroeconomía, tenemos que decir que estamos mucho mejor, mucho mejor, en muchos aspectos y en muchos números", indicó.

Sin embargo, marcó una distancia con la política industrial del Gobierno. "Yo no sé si catalogarlo de antiindustrialista, yo te diría que le prestan poca atención a la industria de productos transables o a la industria tradicional", afirmó.

Esa mirada sobre la industria tradicional, dijo, tiene un correlato directo en el interior provincial. "Seguimos generando trabajo digno en los pueblos del interior profundo, donde existe una industria", planteó Macario.

Y agregó que ese rol excede lo productivo. "No es solamente ese negocio, sino todo lo que significa para esa población en materia de colaboración con los bomberos voluntarios, con las escuelas, con los clubes", explicó.

En ese marco, el dirigente ubicó una de las tensiones que atraviesan hoy a esas localidades: los reclamos de los industriales por el cobro de tasas municipales. "En algunos lugares ha sido, sinceramente, abusivo", afirmó.

Macario recordó el principio que, a su criterio, debe regir ese tipo de cobros. "Son tasas retributivas de servicio. Cuando un gobierno municipal establece una tasa, tiene que haber un servicio que tiene que estar provisto por la municipalidad", explicó.

Vaca Muerta, minería y el lugar de la agroindustria

Macario dijo que esa preferencia oficial por los sectores extractivos "no debería ser excluyente" respecto de otras ramas productivas. "Debería complementarse esa mirada", planteó.

En ese sentido, valoró el desarrollo de los proyectos de hidrocarburos y minería. "Es muy importante, por ejemplo, todo el desarrollo de Vaca Muerta, todo el desarrollo de la Cordillera de los Andes, y eso lo vemos del otro lado de Chile, la importancia relativa que tiene la minería", explicó.

Sobre el agro, remarcó que seguirá siendo un sector competitivo. "Tenemos los mejores productores del mundo que con derechos de exportación siguen año tras año con las siembras y superando récords y manteniéndose a pesar del contexto adverso", dijo.

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El planteo central, sin embargo, apuntó a lo que consideró un vacío de atención estatal. "En el medio hay un montón de industrias que ha costado mucho sacrificio que se tenga, que se mantengan, y que yo sí creo que el gobierno nacional no le está prestando mucha atención. Ejemplo de eso es, por ejemplo, Rigi y Superrigi", sostuvo.

La pérdida de crédito y las condiciones para invertir

El dirigente fue consultado sobre la necesidad de dar garantías a la inversión extranjera. "Este país tiene que darle condiciones más favorables a la inversión extranjera, de alguna manera, porque este país perdió el crédito", explicó.

Sobre las causas de esa pérdida de confianza, fue autocrítico. "Hemos perdido crédito porque hemos sido defaulteadores no solamente de los préstamos, sino también de todos los contratos", afirmó.

Como ejemplo de esa desconfianza, mencionó las condiciones exigidas en los esquemas regulatorios vigentes. "Fíjate cómo será que hemos perdido la confianza que en esos esquemas regulatorios se plantee que la justicia a la que se va a ir en caso de dirimir un conflicto tiene que ser la justicia de Estados Unidos", señaló.

Pese a ello, remarcó que la UIC no se opone al ingreso de capitales externos. "Estamos de acuerdo con que venga más inversión extranjera, pero creemos que por ahí habría que mirar un poco más también la industria", sostuvo.

Los aranceles de Trump: ¿oportunidad o amenaza?

Sobre el nuevo esquema arancelario de Estados Unidos, Macario relativizó su impacto para los exportadores argentinos. "El peso relativo de Estados Unidos dentro de los mercados que nosotros exportamos es relativo", indicó.

Aportó cifras para sostener su planteo. "Argentina este año va a exportar unos 100.000 millones de dólares y Estados Unidos representa 8.400 millones, una cosa así", precisó.

El dirigente remarcó que la franja arancelaria asignada a la Argentina podría representar una ventaja relativa. "Eso puede transformarse en una oportunidad si tenemos competidores a los que le aplican un arancel más alto", explicó.

Además, aclaró que los principales rubros de exportación no quedaron alcanzados. "Los principales complejos exportadores quedaron por ahora fuera de este régimen, quedaron excluidos alimentos, productos agrícolas, energías, fertilizantes, materias primas", detalló. Su conclusión fue que "no hay un golpe inmediato generalizado sobre el volumen total exportado".



JB / JF