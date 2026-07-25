Lo más valioso que mi padre me dejó no fue dinero

Ayer, mientras conversaba con mi padre, terminamos hablando de un tema del que casi nadie quiere hablar: la herencia. En medio de esa conversación le dije algo que sentía desde hacía muchos años: "Vos ya nos diste la herencia más grande que un padre puede dejarle a un hijo: nos dejaste un buen nombre".

Por eso, esta columna está dedicada a mi padre, que nos heredó en vida el regalo más valioso que puede recibir una persona: un buen nombre y un buen apellido. Y también está dedicada a todos aquellos que, con sus actos cotidianos, están construyendo esa misma herencia para sus hijos y sus nietos.

Porque hay herencias que se gastan, y hay otras que aumentan su valor con el paso de los años.

Hace un tiempo escuché una historia que nunca olvidé. Una mujer trabajaba en una empresa. Estaba embarazada de tres meses. Su marido no tenía trabajo y, además, su hermano vivía con ellos porque también había perdido el empleo. Ella era el único sostén económico de toda la familia.

Justo en ese momento la empresa comenzaba a realizar despidos. Vivía con el temor permanente de ser la próxima.

El reloj que se detuvo para salvar una vida: la historia que invita a entender el sentido de lo que nos ocurre

Un día, en una conversación informal en la que también estaba presente el dueño de la empresa, no pudo contener más la angustia y le contó la situación que estaba viviendo. El hombre la escuchó con mucha atención. Pero, en lugar de responderle, cambió de tema. Comenzó a hacerle preguntas.

—¿De dónde sos? —De Flatbush.

—¿Cómo se llama tu papá? ¿Y tus abuelos? ¿De qué familia venís? Le hizo decenas de preguntas sobre sus orígenes.

Cuando terminó la jornada laboral y todos comenzaron a retirarse, el dueño la llamó aparte.

—Quiero contarte una historia. Y comenzó a relatar:

—Hace muchos años había dos electricistas. Uno tenía un excelente trabajo y una muy buena posición económica. El otro apenas conseguía pequeños trabajos para sobrevivir. A pesar de la diferencia económica, eran muy amigos. Con el tiempo, el electricista más humilde enfermó gravemente y falleció, dejando viuda a su esposa y seis hijos pequeños. Su amigo fue a acompañar a la familia durante el duelo. Entró a la casa, abrió la heladera y la encontró prácticamente vacía. Ese mismo día fue al supermercado y la llenó de comida. Pero no quedó solo en ese gesto. Durante meses siguió enviando alimentos todas las mañanas. Cuando nadie aparecía, él aparecía. Siempre había una bolsa con comida, frutas, leche o algo rico para que esa familia pudiera seguir adelante. Un día, la viuda lo llamó.

—Mi marido dejó muchas herramientas y materiales de electricidad. Si querés, te vendo todo por 100 dólares. Él fue, vio todo lo que había y comprendió que aquello valía muchísimo más. Organizó una venta de garaje y consiguió que esa mujer obtuviera 5.000 dólares.

Para una viuda con seis hijos pequeños, esa suma significó volver a respirar. El dueño de la empresa hizo una pausa. Miró a la mujer y le dijo:

—Ese electricista generoso era tu abuelo. Y luego agregó:

—Yo era uno de esos seis huérfanos. La mujer quedó inmóvil. Entonces él terminó diciendo:

—Por el mérito de tu abuelo quiero decirte algo. Vos siempre vas a tener trabajo en esta empresa. Y no solo eso. Traé también a tu hermano y a tu marido. Ellos también van a trabajar acá.

La ventana y el espejo: una reflexión sobre el éxito, la humildad y la importancia de no dejar de mirar al otro

Cuando llegó a su casa, esa mujer hizo algo muy especial. Le escribió una carta a su abuelo, aunque él ya no estaba.

Solo decía: “Gracias. Qué orgullosa me siento de ser tu nieta”.

Creo que ese es el verdadero sentido de una herencia. Un apellido funciona como una llave. Hay apellidos que abren puertas incluso muchos años después de que quien los honró ya no está.

Y también existen apellidos que, por desgracia, las cierran. Todos los que tuvimos la bendición de recibir un buen nombre deberíamos detenernos un instante y agradecer. Porque alguien, antes que nosotros, sembró honestidad, generosidad, respeto y dignidad para que hoy podamos caminar con esa llave en nuestras manos.

Y nuestro desafío es no quedarnos solo con recibirla. Nuestro desafío es legarla. Vivir de tal manera que nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos algún día puedan escribir una carta como aquella.

Una carta que diga, con el corazón lleno de orgullo: “Gracias. Qué honor es llevar tu apellido”.

Y yo quisiera terminar esta columna escribiéndole unas líneas a mi propio padre. Si algún día llegás a leer estas palabras, quiero que sepas algo muy simple, pero muy profundo: Soy inmensamente orgulloso de ser tu hijo.

Buen fin de semana.

Rafael Jashes - Rabino Valle Escondido