Tarcisio de Freitas recibió a Milei con alfombra azul, y tuvieron una reunión vedada a periodistas

La entrada de Javier Milei al Palacio de los Bandeirantes, la casa de Gobierno del estado provincial de San Pablo, fue con el protocolo que rige para los jefes de Estado. Tarcisio de Freitas, gobernador paulista, lo recibió con guardia de honor y dispuso que la alfombra de rigor esta vez fuera azul, en honor al color de la bandera argentina.

Acompañado por su hermana Karina y por el canciller Pablo Quirno, el presidente recibió de manos de Freitas la medalla de la Orden de Ipiranga, la más alta condecoración del estado paulista, que fue especialmente creada con destino a los extranjeros, pero también nacionales, que prestan servicios “relevantes” para Brasil.

Antes de ese acto, el gobernador y el presidente se reunieron en una cita privada. Los periodistas de medios locales y extranjeros que esperaban cubrir la reunión (entre ellos, Perfil), solo pudieron testimoniar el ingreso de la delegación argentina y algunas foto protocolares. En el acto estuvo presente, entre otras autoridades, el intendente paulista Ricardo Nunes.

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El programa debe continuar con la presencia del jefe de Estado argentino en la Convención del Partido Liberal, que consagrará a Flavio Bolsonaro como el candidato presidencial del partido, para las elecciones de 4 de octubre próximo.

Milei irá a pronunciar un discurso donde revelará su absoluta preferencia por el senador Flavio, quién representaría en caso de ganar en los comicios la continuidad de la vertiente de ultraderecha que se adueñó este año de Sudamérica. Sin dudas, el jefe de la Casa Rosada será importante para fortalecer la postulación en un momento de fragilidad de la derecha bolsonarista frente a Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores para su reelección al frente del Palacio del Planalto.

La asamblea partidaria comenzó esta mañana en el estadio de Pacaembú, que fue totalmente modernizado y que alberga el Museo del Futbol de Brasil.