Milei recibió un premio en San Pablo y se espera su discurso en el acto de campaña de Flávio Bolsonaro

La visita de este sábado del presidente Javier Milei a Brasil tiene alto voltaje político continental, y la primera postal que llegó desde San Pablo fue la de la distinción Orden de Ipiranga, que recibió de manos del gobernador de San Pablo, el también derechista Tarcísio Gomes de Freitas.

La ceremonia fue en el Palacio dos Bandeirantes, Milei estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, y se aguarda ahora con expectativa el tono que pueda tener el discurso del presidente argentino en el acto del Partido Liberal, por la tarde, en que se formalizará la candidatura de Flávio Bolsonaro a las elecciones presidenciales de Brasil en octubre.

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Para Flávio Bolsonaro y la derecha en Brasil, la carrera a la candidatura presidencial ha sido una corona de espinas, por la condena a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que tiene prisión domiciliaria y lidia con una pena inicial de 27 años de prisión por inytento de golpe de estado, pero además las propias internas que incluso llegaron a otros miembros de la familia Bolsonaro.

Se espera esta tarde que la presencia del presidente argentino como invitado sirva como lanzamiento decisivo de su campaña, y el acto que incluirá esa exposición ya está en marcha, con algunos discursos iniciales y presentaciones de cantantes en vivo.

Milei junto al gobernador de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas. (FOTOS AFP)

"Nos gustaría que nuestro candidato fuera Jair Bolsonaro, pero hoy Flávio es la opción más acertada", dijo a la AFP Fernando Moeno, un policía militar retirado de 50 años que asistió a la convención. En el acto en el Pacaembú se reunían miles de personas en apoyo a la candidatura de Bolsonaro hijo, que tiene una compleja tarea de acá a octubre por el presidente izquierdista Lula da Silva lidera en casi todos los sondeos de opinión de los últimos meses y es favorito a la reelección.

Vestidos con camisetas de la Selección brasileña, que el bolsonarismo adoptó como símbolo, los simpatizantes tocaban bombos y agitaban banderas en un galpón anexo al estadio paulista Pacaembu.

Milei fue efusivamente recibido en la gobernación de San Pablo.

Ungido como sucesor por su padre Jair Bolsonaro (2019-2022) luego de que en 2025 lo encarcelaran por un intento de golpe de Estado en 2022, Flávio Bolsonaro se propone a los votantes como la llave de un "cambio" para evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.

La llegada de Milei y su hermana Karina, al acto en que recibiría la Orden de Ipiranga.

Antes de trasladarse al acto partidario, Milei mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, uno de los principales referentes de la derecha brasileña y aliado histórico de Jair Bolsonaro. Del encuentro también participaron el intendente de San Pablo, Ricardo Nunes, y el senador Flávio Bolsonaro, con quienes el mandatario argentino analizó la situación política regional y la actualidad de ambos países. La reunión se desarrolló luego de la ceremonia en la que el Presidente recibió la Orden de Ipiranga, la máxima condecoración que otorga el estado paulista.

El viaje también profundiza la distancia política entre Milei y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde el inicio de su gestión, el mandatario argentino evitó mantener reuniones bilaterales con el líder del Partido de los Trabajadores y optó por fortalecer sus vínculos con los principales referentes de la oposición brasileña. Esa estrategia volvió a quedar reflejada en esta visita, que combina una agenda institucional con una marcada participación en la campaña presidencial del principal espacio opositor.

Uno de los momentos que finalmente no pudo concretarse fue un encuentro entre Milei y el expresidente Jair Bolsonaro. La posibilidad había sido evaluada durante los últimos días, pero la Justicia brasileña rechazó el pedido para autorizar la visita debido a las restricciones que pesan sobre el exmandatario, quien permanece bajo prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

La oficialización de Flávio Bolsonaro marca un punto de inflexión para el Partido Liberal, que debió redefinir su estrategia electoral después de la condena e inhabilitación política del expresidente. Aunque durante varios meses se especuló con la posibilidad de que Tarcísio Gomes de Freitas encabezara la fórmula presidencial, finalmente el bolsonarismo decidió cerrar filas detrás del hijo mayor del exmandatario, con el objetivo de conservar unido al electorado conservador de cara a los comicios de octubre.