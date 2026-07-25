Karina queda condicionada ante la nueva interna bonaerense entre Santilli y Pareja

El 23 de julio, con motivo del primer aniversario del cierre de listas bonaerense hecho desde la Casa Rosada, Karina Milei decidió festejar el día de la unidad de La Libertad Avanza. Eligió un posteo en X para recordar la fecha y exigir con ese mensaje que se dejen de lado diferencias electorales. Un deseo que reflotó en momentos en los que el partido está atravesado por internas de distinto calibre y color, sobre todo en la provincia de Buenos Aires con dos dirigentes que aspiran a suceder al actual mandatario, Axel Kicillof.

Karina Milei tendrá influencia para seleccionar al candidato a gobernador

Los nombres propios que forman parte de la contienda son los del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el del diputado nacional y titular de la fuerza libertaria en la provincia, Sebastián Pareja. Pese a que todavía resta mucho tiempo para la elección ejecutiva del distrito, cada uno dispone de aspiraciones para encabezar la boleta violeta.

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En LLA son conscientes de una tensión que califican como “natural” y que la hermana del jefe de Estado trata de amortiguar, con diversos gestos. El 26 de abril de este año, por ejemplo, encabezó la apertura de la escuela de formación de dirigentes de LLA en la localidad bonaerense de Suipacha y se mostró con Santilli y Pareja.

No obstante, en la fuerza violeta dan por descontado, ante la consulta de PERFIL, que la jefa del partido no tendrá la última decisión en torno a las candidaturas más relevantes. Contará con la lapicera, vetará nombres y sugerirá postulantes. Tendrá poder de determinación como siempre. De eso nadie tiene dudas. Pero la palabra final sobre los seleccionados para la madre de todas las batallas saldrá de la boca del presidente Javier Milei.

En este marco, hay quienes dicen que el ministro coordinador corre con ciertas ventajas y otros que, por recorrido y armado territorial, confían en que el legislador de la cámara baja contará con la venia del jefe de Estado.

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En los pasillos de la Casa Rosada, por caso, dicen que la postulación de “El Colo” de 2027 no posee ningún tipo de interrogantes. Que en las altas esferas de LLA lo saben y no dudan de lo que puede aportar para la Provincia. Incluso, hay quienes lo escucharon mencionar que él se encuentra totalmente preparado para los grandes retos como el de encabezar el principal distrito del país. “Me gustan los desafíos picantes, sino me voy a mi casa”, lanzó en alguna ocasión el funcionario sobre su futuro político.

Pero más allá de sus deseos y expectativas, el entorno del ministro coordinador recalcó que hoy su cabeza no está colocada en la construcción de una candidatura. No camina localidades ni está enfocado en una futura campaña. Cerca de él afirmaron en contacto con este medio que la prioridad pasa por la gestión de la jefatura de Gabinete, que está abocado al 100% y que falta mucho para la pelea electoral del año próximo. “Hay que impulsar las reformas que necesita el Presidente”, es otra de las frases.

A su vez, señalan que habrá un elemento clave a la hora de discutir una postulación: qué tipo de entendimientos tejerá LLA con la UCR y el PRO. Si existirá una ampliación o no. Será un factor que probablemente incida en la cabeza de la boleta, de acuerdo al análisis que hacen cerca del jefe de ministros.

También aportan que las discusiones territoriales están al comando de un santillista de la primera hora, como lo es el diputado provincial Agustín Forchieri. Es la mano derecha del funcionario nacional y quien interviene por él en los debates en la Legislatura. De todos modos insisten en que “el Colo está muy metido con lo que pasa en su área para seguir de cerca lo que sucede en la coyuntura bonaerense”.

Cerca de Pareja cuestionan cualquier aporte del PRO de cara a la elección de 2027

En el parejismo y en los dirigentes que recorren municipios tienen otro diagnóstico de la situación. Más allá de que confían en que Pareja será el contrincante del Partido Justicialista, le bajan el precio a las alianzas que el partido de Milei pueda encarar y en lo que puede aportar Santilli.

En concreto, señalan que el espacio amarillo está en crisis y que solo exhibe una alternativa: ser el furgón de cola de LLA o la desaparición. A su vez, aseguraron que el ex vicejefe de gobierno porteño no dispone de dirigentes suficientes que puedan influir en un armado de listas y en una construcción de una candidatura. Pareja, en cambio, sí los tiene gracias a la red de dirigentes que tejió en cada municipio y, sobre todo, en la coordinación de las seis secciones electorales. En cada una de ellas, colocó a nombres de su confianza y exhibe una buena cantidad de fiscales luego de estar a cargo del tema en 2023 y en 2025.

Eso sí: preocupan más los movimientos de Cristian Ritondo que los de Pareja. Al jefe del bloque PRO de la Cámara de Diputados lo ven con juego propio y mucha capacidad de supervivencia, además de conocimiento del territorio por ser la cabeza del ministerio de Seguridad de la provincia en tiempos de María Eugenia Vidal como gobernadora.

Al mismo tiempo el bloque libertario de PBA en la Cámara baja confirmó el desplazamiento de Agustín Romo de la presidencia de la bancada. Un hombre de Santiago Caputo que será reemplazado por el platense Juan Osaba, hombre referenciado en el armador bonaerense Pareja, enfrentado, mediante denuncia inclusive, con los caputistas de Las Fuerzas del Cielo.