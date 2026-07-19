Ucrania ataca Crimea y sumerge a Rusia en una grave crisis energética

“La península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, enfrenta una de sus crisis más agudas tras una serie de ataques de precisión ejecutados por las fuerzas ucranianas. Bajo la operación “Molochka”, iniciada el 6 de julio, Kiev ha logrado establecer un control de fuego sobre la región, paralizando el suministro de combustible y electricidad.

De acuerdo con Robert “Madyar” Brovdi, comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, la estrategia se ha centrado en neutralizar la flota de transbordadores y buques cisterna que operan de forma clandestina entre el canal Volga-Don, el Mar de Azov y el Mar Negro.

En los primeros diez días de la operación, Ucrania golpeó un total de 147 embarcaciones de la denominada “flota en la sombra” rusa, de las cuales 117 operaban en el Mar de Azov. Para el lunes 13 de julio, el tráfico a través del estrecho de Kerch quedó prácticamente interrumpido.

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Esta situación obligó al gobernador de Crimea, Sergey Aksyonov, a declarar el estado de emergencia, admitiendo que las autoridades no pueden garantizar la venta diaria de nafta ni establecer cronogramas fijos para su distribución. A pesar de los subsidios aprobados de urgencia por el presidente Vladímir Putin, el desabastecimiento ya impacta la vida cotidiana y las operaciones comerciales de la península.

En tanto, Kiev dirigió sus ataques contra la infraestructura eléctrica crítica: el 9 de julio fue atacada la central térmica de Saky, seguida por la inutilización de cinco subestaciones el 10 de julio, y otras nueve subestaciones más el 13 de julio.

Las autoridades se han visto obligadas a apagar el alumbrado público, distribuir generadores de emergencia y repartir miles de garrafas a los hogares afectados. Para mitigar el impacto económico, se anunciaron exenciones fiscales, aplazamientos de créditos y microcréditos para las empresas locales, aunque el mando militar ucraniano advierte que un “apagón total e inevitable” se aproxima.

Esta ofensiva en Crimea forma parte de una campaña de ataques de medio y largo alcance mucho más amplia, diseñada para ahogar la maquinaria bélica rusa y mermar los ingresos que el Kremlin percibe por la exportación de combustibles fósiles.