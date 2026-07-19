Se hundió un ferry frente a las costas de Guyana: continúa un amplio operativo para rescatar a los pasajeros

Un ferry con 116 pasajeros y tripulantes se hundió durante la noche frente a la costa de Guyana, en el norte de Sudamérica, mientras cubría la ruta entre Georgetown y Port Kaituma, en la Región Uno (Barima-Waini). El accidente provocó un amplio despliegue de los equipos de emergencia, que durante toda la madrugada trabajaron para localizar a los ocupantes de la embarcación.

La embarcación siniestrada fue identificada como el MV Barima, un ferry de aproximadamente 40 metros de eslora que presta servicio regular entre la capital guyanesa y las comunidades del noroeste del país. Había zarpado alrededor de las 15 (hora local) y, cerca de las 23, emitió una señal de auxilio al reportar que se encontraba en una situación crítica mientras navegaba mar adentro, a unos 10 kilómetros náuticos de la costa de Essequibo.

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Tras recibir el llamado de emergencia, el Gobierno activó un operativo de búsqueda y rescate en el que participan la Guardia Costera, la Fuerza de Defensa de Guyana, aeronaves del Cuerpo Aéreo y embarcaciones estatales y privadas. La ubicación del ferry pudo determinarse gracias a la señal del transmisor de emergencia y a las bengalas lanzadas por la tripulación antes de que la nave desapareciera de la superficie.

Durante las primeras horas posteriores al accidente se informó que solo ocho personas habían sido rescatadas, aunque esa cifra correspondía a un balance preliminar difundido en plena madrugada. Con el avance del operativo y la llegada de la luz del día, el primer ministro Mark Phillips confirmó que el número de sobrevivientes ascendió a 53, entre pasajeros y tripulantes, y advirtió que las tareas de búsqueda continúan porque aún resta localizar al resto de las personas que viajaban a bordo.

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El ministro de Obras Públicas, Juan Edghill, explicó que otra embarcación fue enviada inmediatamente hacia la zona del naufragio para funcionar como centro de asistencia médica flotante. En ella viajan profesionales de la salud y equipamiento destinado a atender a los sobrevivientes apenas son rescatados antes de su traslado a tierra firme.

Las autoridades señalaron que las condiciones del rescate fueron especialmente difíciles debido a que el accidente ocurrió en plena noche y en un sector del océano con escasa visibilidad. Sin embargo, remarcaron que el operativo no se interrumpió en ningún momento y que continuará hasta localizar a todas las personas que se encontraban en el ferry.

Por el momento, las causas del hundimiento permanecen bajo investigación. Ningún funcionario confirmó si la embarcación sufrió una falla mecánica, fue afectada por las condiciones del mar o si existió algún otro factor que provocó el naufragio. Las pericias comenzarán una vez que finalicen las tareas de rescate y sea posible inspeccionar el buque.

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El Ministerio de Obras Públicas indicó que el MV Barima, construido en 1939, estaba equipado con 250 chalecos salvavidas, seis balsas inflables y dos embarcaciones rígidas de emergencia, elementos que habrían permitido que decenas de personas permanecieran a flote hasta la llegada de los equipos de rescate.

El Gobierno aseguró que mantendrá desplegados todos los recursos disponibles hasta dar con el paradero de quienes aún no fueron localizados y prometió alos familiares brindar actualizaciones a medida que avance el operativo.