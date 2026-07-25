Destituyeron al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional por una denuncia de agresión sexual

En una decisión que reunió 82 votos, fue destituido este viernes Karim Khan como fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Fue el final de un caso que comenzó con la denuncia de una funcionaria del tribunal en su contra por agresión sexual. El caso provocó la intervención del Comité de Ética y se llamó a votación a los integrantes de la Asamblea de Estados Parte, que es la encargada de controlar el comportamiento de los altos funcionarios de este organismo.

Según la denuncia, el hecho sucedió en un contexto laboral dentro de la propia CPI y fue informado a las autoridades internas del tribunal, quienes consideraron que había pruebas suficientes para implementar un proceso disciplinario.

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Por la gravedad de lo ocurrido, en vez de suspender temporalmente a Khan de su cargo, se decidió removerlo de manera inmediata, evitando, de esa manera, que siga en funciones mientras avanzaba la investigación en su contra.

Repercusión en medios internacionales

Der Spiegel (Alemania) y Le Monde (Francia), dos de los medios más importantes e influyentes de Europa, indicaron que la decisión estuvo precedida por consultas diplomáticas entre varias cancillerías que estaban muy preocupadas por el impacto que generaría este inesperado escándalo.

Estas publicaciones indicaron que ciertos países querían preservar la presunción de inocencia, mientras otros advirtieron que dejar a Khan en su puesto perjudicaría la credibilidad de la Corte mientras tiene en sus manos causas de muy alto perfil, incluyendo las órdenes de arresto contra dirigentes de Israel, Rusia y Hamas.

Por su parte, en Inglaterra, la BBC y The Guardian remarcaron que Khan fue elegido en 2021 para un mandato de nueve años e impulsó investigaciones de gran impacto político, incluyendo las vinculadas a Palestina y Ucrania.

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En América Latina, medios como El Tiempo de Colombia y El País de Uruguay señalaron que la destitución podría afectar el tratamiento de expedientes abiertos sobre Venezuela, Centroamérica y Colombia, dependiendo quien suceda en su puesto a Khan.

Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch celebraron la velocidad del procedimiento, señalando que la CPI debe aplicar sus altos estándares éticos sin hacer excepciones de ningún tipo; sin embargo, también advirtieron que este caso no debería ser usado por gobiernos críticos del tribunal (como Estados Unidos y Venezuela) para desacreditar su trabajo.