A Putin le gusta su peor opción en Ucrania

Si el presidente ruso Vladimir Putin hiciera una evaluación objetiva del estado de su guerra con Ucrania, buscaría un alto el fuego. Pero, al parecer, no lo tiene claro, pues todo apunta a que optará por una escalada. Si decide tomar ese camino, empeorará la situación para todos, pero sobre todo para él mismo.

Desde su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en Anchorage en agosto de 2025, Putin ha intentado persuadir a Estados Unidos para que obligue al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a llegar a un acuerdo que dejaría a Rusia con el control de las zonas que ya ha robado –un poco menos del 20% del territorio ucraniano–, además de entregar la pequeña porción de la región de Donetsk que Ucrania aún conserva.

Cabe recordar que, antes de la reunión de Anchorage, Trump contaba con el apoyo de Ucrania y de los europeos para lograr un alto el fuego inmediato. Sin embargo, tras hablar con Putin, abandonó repentinamente su empeño por conseguirlo y aceptó la exigencia de Putin sobre Donetsk. Los europeos, como era de esperar, se apresuraron a proteger a Zelensky de la presión que Putin y Trump intentarían ejercer sobre él, y las negociaciones políticas para poner fin a los combates se estancaron. Fue Trump, engañado una vez más por Putin, quien prolongó la guerra.

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La zona en cuestión carece de importancia económica, pero sí es crucial para la defensa de Ucrania y tiene un gran peso simbólico para Putin, quien modificó la constitución rusa en 2022 para reclamar Donetsk como parte de Rusia. Por lo tanto, la idea de que Ucrania ceda su posición es inviable. Durante el último año y medio, el ejército ruso ha sufrido una pérdida gradual de capacidades, reflejada en el deterioro de la calidad de sus tropas, mientras que las capacidades tecnológicas de Ucrania en el campo de batalla han mejorado notablemente. Como resultado, el frente se ha convertido en una zona de guerra prácticamente intransitable.

Por supuesto, Putin aún parece creer que sus fuerzas pueden tomar el control total de Donetsk, y sus generales todavía temen las consecuencias de decirle que es imposible. Pero las probabilidades están claramente en su contra. Asimismo, Putin cree que atacar centros de población civil e infraestructura crítica puede doblegar a Ucrania. Pero si bien indudablemente está causando un gran daño, los bombardeos aéreos por sí solos nunca han ganado una guerra, y eso no cambiará en Ucrania. En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques con drones de medio y largo alcance en Rusia, donde ha inutilizado una parte significativa de la capacidad de las refinerías y ha desencadenado una crisis de combustible políticamente dolorosa en todo el país. Ucrania no hará más que seguir intensificando estos ataques.

Pero el verdadero factor decisivo podría ser el esfuerzo de Ucrania por cortar las cadenas de suministro que conectan Crimea con Rusia. Los ucranianos han estado atacando sin cesar los camiones de carga que transitan por el corredor terrestre ocupado en el este de Ucrania, el puente y los transbordadores que cruzan el estrecho de Kerch, y los barcos que intentan entregar suministros a través del mar de Azov. Esta campaña ya ha complicado las cosas para el Kremlin y podría resultar políticamente catastrófica si el control ruso sobre Crimea se ve seriamente cuestionado. En ese caso, incluso congelar el conflicto en la actual “zona de la muerte” podría dejar de ser una opción.

Aparte de Putin, es poco probable que a alguien en Rusia le importe profundamente el pequeño territorio de Donetsk que ahora bloquea el proceso político. Pero a muchos –con razón o sin ella– sí les importa Crimea. De hecho, fue la anexión de la península por parte de Putin en marzo de 2014 lo que impulsó su popularidad y preparó el terreno para su invasión a gran escala en 2022.

Sin embargo, el objetivo de la invasión de 2022 –someter militar y políticamente a toda Ucrania– es inalcanzable, lo que significa que Putin ya ha fracasado. Queda por ver si podrá mantenerse en el poder tras un alto el fuego en el que reconozca este resultado. Pero casi con toda seguridad no podrá sobrevivir a un escenario en el que pierda el control de Crimea.

Por eso, si Putin fuera racional, olvidaría Anchorage y aceptaría un alto el fuego ahora mismo. Si continúa por este camino, es poco probable que consiga el pequeño territorio de Donetsk que desea, pero es muy probable que pierda el control de Crimea. Además, las encuestas de opinión indican que una gran mayoría de los rusos apoya el fin de la guerra.

Un alto el fuego sin duda pondría fin al conflicto. Un acuerdo político duradero aún estaría lejos de ser una realidad. Pero al menos lo trasladaría al ámbito político, impulsaría cambios tanto en Rusia como en Ucrania y permitiría la diplomacia con la participación de más actores externos. Desafortunadamente, Putin parece decidido a seguir su rumbo actual hacia un abismo.

Carl Bildt es un ex primer ministro y ex ministro de Asuntos Exteriores de Suecia.