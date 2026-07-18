Ucrania atacó con drones un centro logístico ruso y mató a 7 personas

Un ataque con drones ucranianos contra un centro logístico en una pequeña ciudad del oeste de Rusia dejó al menos siete muertos y 24 lesionados, anunció este sábado el gobernador de la región de Tambov, Evgueuni Pervishov.

"Siete empleados del turno noche murieron cuando drones enemigos atacaron un centro logístico", del gigante local del sector electrónico Wildberries en Kotovsk, escribió Pervishov en la plataforma de mensajería Telegram.

"Esta noche, el criminal régimen de Kiev llevó a cabo un inhumano atentado terrorista contra la ciudad de Kotovsk. Los vehículos aéreos no tripulados que golpearon el almacén de Wildberries estaban equipados con elementos de fragmentación para causar un mayor número de víctimas", expresaron las autoridades rusas en un comunicado.

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Según Pervyshov, el saldo de víctimas fatales pudo ser mayor pero gracias al sistema de defensa antiaérea que entró en acción ante el ataque ucraniano 28 drones fueron derribados en aproximación. "Si hubieran alcanzado el objetivo, el número de víctimas entre la población civil podría haber sido mucho mayor", añadió.

"Se puede afirmar con certeza que se trató de un atentado planificado contra la población civil", resumió el gobernador.

Además, 23 heridos fueron hospitalizados, una permanece en estado extremadamente grave, otras seis en estado grave y 16 en estado de gravedad media. En su mayoría presentan heridas por fragmentos de los proyectiles que arrojaron los drones.

El funcionario ruso remarcó "a los residentes de la región de Tambov la prohibición vigente de fotografiar, filmar y publicar en línea los ataques con drones y sus consecuencias, así como el funcionamiento de nuestros sistemas de defensa aérea". A raíz del ataque se desató un incendio en el depósito afectado, pero ya fue extinguido, aunque los bomberos siguen trabajando en el lugar.

La empresa Wildberries reportó que otro almacén fue atacado a unos 50 kilómetros de Moscú, en la ciudad de Elektrostal. En este caso también los heridos fueron 24.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, señaló también en Telegram que Ucrania lanzó más de 370 drones durante la noche hacia la región circundante a la capital rusa pero que la gran mayoría no tuvo éxito. "La mayoría fueron derribados por las defensas antiaéreas cuando aún se encontraban lejos. Sesenta y cuatro drones enemigos fueron destruidos al acercarse a Moscú", sostuvo Sobianin.