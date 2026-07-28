La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que el próximo mes llegará un nuevo aumento para los haberes de todas sus prestaciones. Esto incluye a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que garantiza cobertura previsional a los beneficiarios mayores de 65 años.

En agosto, tanto las pensiones, como las jubilaciones y asignaciones del organismo recibirán un aumento del 1,9%, ya que fue el valor inflacionario registrado en junio. Según el Decreto 274/2024 de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)Movilidad Jubilatoria, los montos de ANSES se actualizan mensualmente en base al último porcentaje de inflación publicado por el .

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ANSES: a quién está dirigida la PUAM

La PUAM es una prestación ANSES dirigida a aquellos adultos mayores de 65 que no perciban jubilaciones o pensiones. Además de cumplir con la edad mínima, los titulares deberán ser argentinos, naturalizados con 10 años de residencia en el país o extranjeros con 20 años de estadía en el mismo para poder solicitar la pensión.

La PUAM es una prestación ANSES dirigida a aquellos adultos mayores de 65 que no perciban jubilaciones o pensiones.

Otro requisito fundamental a cumplir es no cobrar ni tener derecho a las prestaciones mencionadas. En caso de recibir una jubilación o pensión de cualquier tipo, se deberá renunciar a la misma para obtener la PUAM. Finalmente, una vez obtenida la misma, se deberá mantener la residencia en Argentina por un mínimo de 90 días.

Monto de la PUAM de ANSES en agosto 2026

El monto de la Pensión Universal del Adulto Mayor equivale al 80% del haber de la jubilación mínima. A raíz del último porcentaje de inflación, pasará de ser $329.591,46 a $335.853,70. Además, se le debe sumar el bono previsional de ANSES, que tiene un valor de $70.000 y está dirigido a quienes cobran menos del haber base; por lo que el monto total de la pensión será $405.853,70.

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Por otro lado, el valor de la jubilación mínima se actualizará de $411.989,33 a $419.817,13. Con la bonificación previsional, el monto total de los haberes será de $489.817,13 el próximo mes, Asimismo, la jubilación máxima alcanzará los $2.824.694,50, mientras que las Pensiones No Contributivas equivaldrán a $365.201,78 con el incentivo incluido.

A raíz del último porcentaje de inflación, pasará de ser $329.591,46 a 335.853,70.

Cómo acceder a la PUAM de ANSES

Para obtener esta prestación, los adultos mayores deberán gestionar el trámite de manera online a través del portal oficial del organismo, Mi ANSES. Para ello, deberán ingresar con CUIL y Clave de Seguridad Social, y luego tendrán que revisar los datos personales y de sus familiares. Para ello, deberán acceder Información Personal > Datos personales y familiares.

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Allí, tendrán que corroborar que los datos de contacto, como su número de teléfono y correo electrónico, estén actualizados y validados en Información Personal > Domicilio y datos de contacto. Después, deberán ingresar a Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor y, una vez finalizada la solicitud, podrán verificar su estado en Información Personal > Consulta de expediente.

JSM