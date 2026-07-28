A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 28 de julio

El dólar blue abrió este martes 28 de julio a un valor en el mercado de $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

A cuánto abrió el dólar oficial hoy, 28 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este martes 28 de julio el dólar oficial abrió a $1.470 para la compra y $1520 para la venta.

A pesar de la llegada de más extranjeros, la balanza turística resultó negativa en junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy martes 28 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1527,90 para la compra y $1535,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar hoy, martes 28 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy martes 28 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy martes 28 de julio a $1597,90 para la compra y $1599,20 para la venta.

Nvidia invertirá US$5.000 millones en un laboratorio de IA de Ilya Sutskever

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, martes 28 de julio a $1976 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este martes 28 de julio en $1594,59 para la compra y $1598,09 para la venta.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei se derrumbó 6,5% en julio

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 442 puntos básicos este martes 28 de julio.