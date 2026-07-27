A pesar de la llegada de más extranjeros, la balanza turística resultó negativa en junio

La balanza turística en junio registró un saldo negativo de 172.700 visitantes, como resultado de la salida de 501.900 argentinos viajaron al exterior y el ingreso de 329.200 turistas extranjeros, de acuerdo con lo informado por el INDEC. En las comparaciones interanuales, el turismo emisivo cayó -22,0% mientras que el receptivo creció 3,3%.

Los principales destinos de los turistas argentinos fueron Europa (17,4%), los países que integran el bloque “Resto de América” (17,0%) y Brasil (16,8%). El 62,4% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 30,0%, por la vía terrestre; y el 7,5%, por la vía fluvial o marítima.

El 69,2% del turismo receptivo provino desde los países limítrofes, encabezados por Brasil (30,8%), Uruguay (14,2%) y Chile (12,8%). El 56,5% de los turistas no residentes llegó a Argentina por vía aérea; el 31,8%, por vía terrestre; y el 11,7% restante, por vía fluvial o marítima.

El primer semestre de 2026 cerró con un saldo negativo de 3.485,7 turistas, marcando una reducción de 25,11% interanual, debido a la salida de 6.383,6 residentes y la llegada de 2.897,9 extranjeros, que representaron un crecimiento de 13,20% y una caída de -7,33%, respectivamente.

Vacaciones de invierno: el turismo repunta con más viajeros y mejores expectativas para el sector

En junio, Ezeiza y Aeroparque registraron el ingreso por vía aérea de 164,6 mil turistas no residentes, equivalentes al 50,0% del turismo receptivo, mientras que 255,4 mil turistas residentes salieron del país desde esas terminales, representando el 50,9% del turismo emisivo. El saldo neto fue negativo en 90,8 mil turistas.

Brasil fue el principal país de origen de los turistas que llegaron por estas terminales, con 57,5 mil visitantes, seguido por “Resto de América” (38,8 mil) y Europa (21,2 mil). Se contabilizaron 1.935,0 mil alojamientos, con una estadía promedio de 11,8 noches, mientras que los turistas europeos registraron la permanencia más extensa, con 20,8 noches.

Entre los residentes que viajaron al exterior, Europa fue el principal destino con 82,9 mil turistas, seguida por “Resto de América” (61,0 mil) y Brasil (43,5 mil). En total se registraron 4.149,7 mil alojamientos, con una estadía promedio de 16,2 noches.

Hoteles y vacaciones, las principales elecciones

El 45,1% de los turistas no residentes eligió hospedarse en hoteles, mientras que el 28,5% optó por alquilar una casa o departamento y el 23,2% se alojó en casas de familiares o amigos. Entre los turistas residentes, el 51,5% también eligió hoteles.

Respecto del motivo del viaje, el 55,1% de los turistas no residentes indicó que viajó por vacaciones u ocio, mientras que el 22,6% lo hizo para visitar familiares o amigos. Entre los residentes argentinos, el 63,9% señaló que el principal motivo también fue vacaciones u ocio.

Las actividades más realizadas por los turistas no residentes que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque fueron las actividades gastronómicas (73,6%) y la asistencia a espacios culturales (66,9%).



LM