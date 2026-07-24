Vacaciones de invierno: el turismo repunta con más viajeros y mejores expectativas para el sector

El director de Turismo Cero, Leandro Peres Lerea, dialogó con Canal E y analizó el movimiento turístico durante las vacaciones de invierno. Según explicó, el receso volvió a impulsar los viajes dentro del país, con aeropuertos colmados, una alta demanda hacia la Ciudad de Buenos Aires y la nieve como uno de los principales atractivos de la temporada.

El especialista sostuvo que el comportamiento del turismo interno responde a una característica histórica del mercado argentino, donde una parte importante de la demanda se concentra en pocas semanas del año, generando una fuerte presión sobre la infraestructura de transporte y los principales destinos turísticos.

Complicaciones operativas ante el aumento imprevisto de viajeros

Según explicó Leandro Peres Lerea, el movimiento turístico responde a una característica estructural del mercado argentino. "Siempre repetimos algo que tiene que ver con la industria del turismo, que es una industria que, por lo menos en lo que puede generar en términos de cabotaje, siempre remite al mismo tamaño de mercado, es decir, el turismo en Argentina se divide, vamos a decirlo, en una cantidad de gente de la población que tiene capacidad de viaje", planteó.

Asimismo, mencionó que esa concentración de viajeros durante un período corto provoca complicaciones operativas. "Eso genera que habitualmente cualquier lugar, como Aeroparque, colapse, porque el Aeroparque está preparado básicamente para un poco menos de ese mercado que de repente se concentra en más o menos un mes", explicó.

Buenos Aires vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos

Tras el Mundial, Peres Lerea observó que la Ciudad de Buenos Aires volvió a posicionarse como uno de los principales destinos del turismo interno. "Aparece, por un lado, la ciudad de Buenos Aires, que tiene un interés muy importante para la población del interior del país, que viene a la ciudad de Buenos Aires a ver un montón de espectáculos, shows, compras y demás", resaltó.

Crece la llegada de turistas extranjeros durante el receso invernal

Además, destacó un crecimiento del turismo internacional. "También tenemos algo de presencia extranjera cada vez más notoria, sobre todo público de Europa, pero también de Estados Unidos se ve", afirmó.

Sobre las razones de ese fenómeno, el entrevistado señaló que "entiendo que tiene que ver con alguna proyección que, mal o bien, genera el Presidente en redes sociales y demás, y eso se nota mucho en lo que te preguntan".

Aunque aclaró que la actividad todavía no alcanzó niveles excepcionales, valoró la mejora en las expectativas del sector. "No te voy a decir que es para descorchar champán y que los hoteles están llenos, pero sí tenemos mejores expectativas", concluyó.