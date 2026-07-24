"No va a haber paz": el crudo análisis de lo que intentó ser un principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El analista internacional Alejandro Laurnagaray dialogó con Canal E y analizó el impacto de la renovada escalada de tensión en Medio Oriente, que volvió a generar incertidumbre en los mercados internacionales y llevó al petróleo Brent a acercarse nuevamente a los US$100 por barril.

El especialista explicó que el recrudecimiento del conflicto vuelve a poner el foco sobre el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de hidrocarburos, cuya estabilidad resulta clave para el comercio internacional y el abastecimiento energético.

La crisis en el mercado energético impacta de forma directa sobre el comercio mundial

Según explicó Alejandro Laurnagaray, el incremento de la tensión responde a un nuevo deterioro de la situación en una de las rutas marítimas más importantes del planeta. "Lo que estamos viendo es que nuevamente se complica la navegación y el comercio a través del Estrecho de Ormuz", afirmó.

Asimismo, sostuvo que las dificultades para la navegación tienen un efecto inmediato sobre los mercados energéticos. "Eso impacta directamente en el comercio, en el precio de los hidrocarburos", señaló al describir las consecuencias económicas del conflicto.

En ese contexto, Laurnagaray aseguró que desde Washington se busca reducir la capacidad de presión de Teherán sobre ese corredor estratégico. "Lo que estamos viendo es un intento de los Estados Unidos de quitarle a Irán la capacidad de disuasión en este conflicto, que es la complicación, justamente, de la navegación por el Estrecho de Ormuz", explicó.

Por qué Estados Unidos intentó negociar con Irán

El analista recordó que ese mismo factor había condicionado la estrategia estadounidense en el pasado. "Fue lo que frenó hace un tiempo a los Estados Unidos en esta guerra, y por eso se sentaron a negociar. Esa fue una de las principales causas por las que comenzaron las negociaciones", planteó.

Al analizar los intentos de diálogo entre Estados Unidos e Irán, el entrevistado afirmó que nunca creyó que derivaran en una solución definitiva. "Mientras negociaban, charlaban, que hacían un memorándum, que sí, que no, yo lo dije cuando salió ese memorándum: dije acá no va a haber paz", sostuvo.

Por último, consideró que ese proceso diplomático solo permitió que cada uno de los actores involucrados ganara tiempo para reorganizarse. "El memorándum terminó siendo, en realidad, tiempo para todos los actores, porque Irán se rearmó, Estados Unidos se reorganizó e Israel también", concluyó.