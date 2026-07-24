El petróleo volvió a superar los US$100: más divisas para la Argentina y crédito más caro

El petróleo superó nuevamente los US$100 por barril después de una serie de ataques de rebeldes hutíes contra petroleros sauditas en el Mar Rojo. La escalada entre Estados Unidos e Irán, los atentados contra buques comerciales y las amenazas sobre el Estrecho de Ormuz reavivaron el temor a una interrupción del suministro. Por ese paso circula cerca del 20% del crudo consumido en el mundo.

Los operadores incorporaron una prima de riesgo ante la posibilidad de que el conflicto afecte parte de la oferta global. El movimiento llevó la cotización por encima de los tres dígitos, esta vez por razones geopolíticas y no por una recuperación de la demanda.

Las exportaciones podrían sumar US$5.000 millones

Las estimaciones del mercado calculan que un barril de US$100 permitiría agregar alrededor de US$5.000 millones a las exportaciones argentinas de hidrocarburos. El mayor precio internacional eleva el valor de las ventas externas provenientes de Vaca Muerta, cuya producción ganó peso dentro de la balanza comercial. El ingreso de divisas cobraría mayor importancia durante el segundo semestre, cuando suele disminuir la liquidación del sector agropecuario.

Las acciones argentinas vinculadas con la energía reaccionaron al nuevo escenario. Vista avanzó cerca del 3% en Wall Street y volvió a aproximarse a los US$70. YPF operó buena parte de la jornada en alza, aunque terminó con una baja cercana al 1% y se mantuvo alrededor de los US$52.

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La cotización internacional también modifica las cuentas de los proyectos petroleros. Desarrollos que resultaban menos atractivos con un barril de US$60 o US$70 vuelven a resultar rentables cuando el precio supera los US$100. Ese cambio mejora las condiciones para nuevas inversiones en la formación neuquina.

YPF no analiza por ahora otra suba de combustibles

El aumento del crudo todavía no tendría un traslado inmediato a las estaciones de servicio. YPF no prevé por ahora volver a ajustar los precios de la nafta y el gasoil, aunque la decisión dependerá de cuánto tiempo se mantenga la cotización en los niveles actuales. Las refinerías toman como referencia el valor internacional y también afrontan costos mayores cuando deben importar combustibles o derivados.

Una permanencia prolongada por encima de los US$100 aumentaría la presión para corregir los valores internos. El impacto alcanzaría al transporte y al sector agropecuario, que depende del gasoil para sembrar, cosechar y trasladar la producción. Un ajuste en los surtidores también podría trasladarse a otros precios mediante los costos logísticos.

El crédito internacional vuelve a encarecerse

El salto del petróleo dificulta la desaceleración de la inflación en Estados Unidos. Una energía más cara reduce las posibilidades de que la Reserva Federal recorte sus tasas y reabrió las especulaciones sobre un eventual aumento. El rendimiento del bono estadounidense a diez años trepó hasta el 4,70% anual.

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Ese movimiento encarece el financiamiento global y reduce el interés por los activos de economías consideradas más riesgosas. Los bonos argentinos retrocedieron durante la rueda y el riesgo país volvió a superar los 430 puntos básicos. Con ese nivel, la Argentina sigue lejos de conseguir crédito externo a tasas sostenibles y se posterga la posibilidad de regresar a los mercados internacionales.