El petróleo roza los u$s 100 y se enfría la posibilidad de una baja en el precio de la nafta

La nueva escalada de la guerra en Medio Oriente volvió a sacudir al mercado internacional de energía. El precio del petróleo Brent, referencia para la Argentina y buena parte del mundo, se acercó este jueves a los u$s 100 por barril, un nivel que aleja la posibilidad de una reducción en los precios de las naftas en el mercado local, tal como señaló en las últimas horas el titular de la petrolera nacional, YPF.

Hacia las 9.40 GMT, el Brent del mar del Norte subía 4,68% y cotizaba a u$s 98,47, después de haber alcanzado un máximo intradiario de u$s 98,80, según informó la agencia AFP. El West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, avanzaba 3,78%, hasta los u$s 90,11 por barril.

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El salto se produjo en medio de una nueva intensificación del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, que retomaron las hostilidades el pasado 7 de julio. La tensión aumentó después de que Irán informara ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Jordania y anunciara que había impedido el paso de tres buques petroleros por el estrecho de Ormuz.

Esta ruta marítima es uno de los principales puntos de circulación del petróleo mundial. Cualquier interrupción, amenaza o demora en la navegación genera temores sobre el abastecimiento y agrega rápidamente una prima de riesgo al valor del crudo.

El Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, reiteró ayer la apertura de Washington a una solución diplomática, aunque condicionó cualquier acuerdo a la cesación del apoyo iraní a grupos armados y a garantías explícitas sobre el Estrecho. Simultáneamente, nuevas ofensivas de los rebeldes Houthi en el Mar Rojo y ataques al oleoducto del Consorcio Caspio en el Mar Negro, ruta clave para el crudo kazajo, ampliaron las fuentes de riesgo de oferta global.

Desde el Equipo Research & Strategy de #Inviu señalan que "el nivel actual del crudo supone una complicación de primer orden para los bancos centrales. La mediana del dot plot de la Fed para 2026 ya había subido a 3,8% en la proyección de junio, con inflación subyacente proyectada en 3,3%, y cualquier persistencia en el precio del crudo alimenta un escenario donde los recortes de tasas se vuelven más difíciles de justificar. La próxima reunión del FOMC está programada para el 28 y 29 de julio, y el mercado de renta fija deberá procesar hasta entonces el impacto del barril sobre las expectativas de inflación de la segunda mitad del año".

Marín, de YPF, enfrió una baja de las naftas

El repunte del petróleo terminó de enfriar una expectativa que había comenzado a instalarse en el mercado argentino: la posibilidad de que los precios de las naftas bajaran si el barril internacional retrocedía.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía todavía no llegó al nivel necesario para aplicar una reducción en los surtidores. “Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas”, afirmó el ejecutivo.

Además, advirtió que, con la nueva suba internacional del crudo, la posibilidad de una disminución “se dilata más”.

Marín explicó que las petroleras aplicaron durante los últimos meses una especie de amortiguador o “buffer” de precios para evitar trasladar de manera inmediata y completa las variaciones internacionales al consumidor argentino.

“Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos”, señaló en declaraciones radiales. De acuerdo con su explicación, las compañías absorbieron parcialmente el impacto cuando el petróleo subió y esperaban recuperar ese desfasaje cuando el mercado volviera a estabilizarse.

Sin embargo, ese equilibrio todavía no se alcanzó. El Brent había saltado el miércoles hasta la zona de los u$s 93 y este jueves profundizó su avance hasta quedar a poco más de un dólar de la barrera de los u$s 100.

Vale señalar que el precio internacional del petróleo es uno de los principales componentes del valor de los combustibles, aunque no es el único. También influyen el tipo de cambio, los impuestos, los costos de refinación, la logística y los márgenes de comercialización.

Por ese motivo, una suba del Brent no necesariamente se traslada de forma automática y en la misma proporción a las estaciones de servicio. No obstante, si el crudo permanece durante varias jornadas cerca de los u$s 100, la presión sobre los precios internos aumentará.

La estrategia que describió Marín supone que YPF no trasladará inmediatamente toda la suba internacional, pero también significa que una eventual reducción deberá esperar hasta que la empresa compense la diferencia acumulada.

YPF ocupa una posición dominante en el mercado argentino y sus movimientos suelen funcionar como referencia para el resto de las petroleras. Así, la advertencia de su presidente prácticamente descarta una baja inmediata y deja abierta la incógnita sobre si el nuevo salto del crudo obligará más adelante a realizar ajustes adicionales.

La tensión por el estrecho de Ormuz

El mercado sigue con especial atención lo que ocurre en el estrecho de Ormuz, por donde circula una porción relevante del petróleo y del gas natural licuado comercializados internacionalmente.

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Según AFP, los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que impidieron el paso de tres buques petroleros. Uno de ellos habría explotado y se habría incendiado, mientras que los otros dos dieron la vuelta.

En paralelo, los países del sudeste asiático reclamaron garantizar la libertad de navegación y un tránsito “sin obstáculos” por la zona, ante los problemas de abastecimiento de combustible que ya comenzaron a registrarse en algunas economías.

Mientras no aparezcan señales concretas de desescalada, los analistas anticipan que el petróleo continuará expuesto a una fuerte volatilidad. Para los automovilistas argentinos, el escenario deja una primera certeza: la esperada baja de las naftas quedó, por ahora, fuera del horizonte inmediato.

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