Dudas sobre gasto en IA y alza del petróleo golpean a los mercados

Las acciones retrocedían después de que la creciente preocupación por el aumento del gasto en inteligencia artificial eclipsara unos sólidos resultados de Alphabet Inc., mientras el alza del petróleo impulsaba los rendimientos de los bonos.

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Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 caían un 0,3%. Alphabet perdía más de un 3% en las operaciones previas a la apertura, luego de elevar su previsión de gasto de capital para este año hasta un máximo de US$205.000 millones, desde una estimación anterior de US$190.000 millones y más del doble de lo invertido en 2025.

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Otro factor que pesaba sobre los mercados era el continuo repunte del petróleo, mientras el mar Rojo se convertía en un nuevo foco de interrupciones del transporte marítimo en Medio Oriente. El Brent superó los US$98 por barril y encadenó una quinta jornada consecutiva de avances. Al mismo tiempo, el rendimiento del bono alemán a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2011, ante el aumento de las expectativas de una política monetaria más restrictiva.

Aunque la perspectiva de un mayor gasto de los grandes proveedores de servicios en la nube impulsó a los fabricantes de chips en Asia, el desempeño de sus pares estadounidenses fue dispar. Los resultados de Texas Instruments Inc., el mayor fabricante de chips analógicos y de procesamiento integrado, no entusiasmaron a los inversionistas, que habían impulsado las acciones de la empresa cerca de un 70% este año.

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Tesla Inc., que presentó el miércoles el otro gran informe de resultados, caía cerca de un 6%. Las ganancias se desplomaron pese a un sólido trimestre para su negocio de vehículos eléctricos, ya que el fuerte incremento del gasto provocó su primer gasto de efectivo en dos años.

Los resultados de Alphabet llegaron en un momento en que los mercados siguen evaluando si las grandes tecnológicas pueden justificar un gasto cada vez mayor en inteligencia artificial. Aun así, los fabricantes de chips y otras compañías que suministran la infraestructura para esta tecnología continúan beneficiándose de una demanda muy elevada por sus productos y servicios.

“Los mercados realmente no saben qué quieren de estas grandes empresas tecnológicas: si demasiado gasto de capital o demasiado poco”, afirmó David Kruk, jefe de trading de La Financiere de l’Echiquier en París. “Incluso si los resultados son excelentes, la reacción del mercado puede ser distinta debido al fuerte posicionamiento en estas acciones”.

En Europa, el Stoxx 600 retrocedía un 0,7% en una intensa jornada de resultados, con fuertes caídas de STMicroelectronics NV y Nestlé SA tras publicar cifras decepcionantes. En EE.UU., los resultados de Intel Corp., previstos para después del cierre, ofrecerán una nueva referencia sobre la demanda de chips.

Aunque los mercados bursátiles han prestado poca atención hasta ahora al repunte del petróleo durante julio, ese panorama podría cambiar pronto, señaló Juliette Cohen, estratega de CPR Asset Management en París. El vínculo es mucho más evidente en los mercados de bonos, donde varios rendimientos soberanos cotizan en máximos de meses o incluso de varios años.

“Hay una clara aceleración tanto en los precios del petróleo como en los rendimientos de los bonos”, afirmó Cohen. “Se han superado varios umbrales simbólicos, como el 5% en el Reino Unido y el 4% en Francia. Todo esto empieza a tener efecto sobre los mercados bursátiles”.

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Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

- Los futuros del S&P 500 caían un 0,3% a las 6:33 a.m., hora de Nueva York.

- Los futuros del Nasdaq 100 retrocedían un 0,3%.

- Los futuros del Dow Jones Industrial Average perdían un 0,4%.

- El Stoxx Europe 600 bajaba un 0,7%.

- El índice MSCI World operaba prácticamente sin cambios.

Monedas

- El índice Bloomberg Dollar Spot se mantenía prácticamente sin cambios.

- El euro cotizaba estable en US$1,1408.

- La libra esterlina permanecía estable en US$1,3370.

- El yen japonés se depreciaba un 0,1% hasta 163,35 por dólar.

Criptomonedas

- El bitcoin caía un 0,2% hasta US$65.735,41.

- El ether avanzaba un 0,1% hasta US$1.928,6.

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Bonos

- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentaba dos puntos básicos hasta el 4,67%.

- El rendimiento del bono alemán a 10 años subía dos puntos básicos hasta el 3,19%.

- El rendimiento del bono británico a 10 años avanzaba cuatro puntos básicos hasta el 5,07%.

Materias primas

- El crudo West Texas Intermediate subía un 4,2% hasta US$90,46 por barril.

- El oro spot retrocedía un 1% hasta US$4.089,65 la onza.

GZ