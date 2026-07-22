El Riesgo País cayó a 410 puntos tras una mejora crediticia y el repunte de los bonos soberanos

El Riesgo País de la Argentina retrocedió este miércoles 22 de julio hasta los 410 puntos básicos. Esta contracción respecto del cierre previo se produjo en un escenario favorable para los activos financieros soberanos, apuntalado por revisiones positivas en las calificaciones crediticias internacionales que impulsaron la cotización de los bonos en moneda extranjera en las plazas financieras locales e internacionales.

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Durante la jornada del miércoles 22 de julio de 2026, el indicador medido por la entidad financiera JP Morgan cerró en un valor de 410 puntos básicos. La cifra representó una variación diaria negativa de 11 unidades (-2,61%) frente al registro del martes 21 de julio, fecha en la que el indicador se ubicaba en los 421 puntos. A lo largo de la rueda de negocios, la cotización de este parámetro económico registró una apertura en 421 puntos, un máximo diario de 421 y un valor mínimo que tocó las 405,00 unidades antes de asentarse en el nivel final de cierre.

La evolución del Riesgo País en la última semana

En el transcurso de los últimos siete días hábiles, la medición registró oscilaciones acotadas dentro de un rango comprendido entre los 404 y los 421 puntos. El miércoles 15 de julio el riesgo soberano se ubicaba en 404 puntos, mientras que en la jornada posterior, el jueves 16 de julio, escaló hasta situarse en los 410 puntos.

Hacia el cierre de la semana previa, el viernes 17 de julio, la cotización experimentó un incremento y culminó la sesión en 419 puntos. Al reanudarse la actividad financiera tras el fin de semana, el lunes 20 de julio anotó una leve baja al marcar 416,00 unidades, para luego revertir la tendencia el martes 21 de julio con una suba que llevó el indicador a su techo semanal de 421 puntos.

Finalmente, la tendencia alcista se interrumpió durante la rueda de este miércoles 22 de julio. La jornada cerró con una reducción de 11 enteros que recortó la suba acumulada en los días previos y reubicó el valor oficial del índice en 410 puntos básicos al término del horario operativo bursátil.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico desarrollado y calculado por la firma de servicios financieros JP Morgan Chase para evaluar el diferencial de tasa de interés que debe pagar un país emergente al emitir deuda soberana en dólares en comparación con los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. La tasa estadounidense es considerada técnicamente como el activo financiero de referencia libre de riesgo en los mercados globales.

Matemáticamente, la medición se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos básicos equivalen a una sobretasa del 1% anual por encima del rendimiento que ofrecen las obligaciones negociables de la deuda estadounidense a plazos equivalentes. Por lo tanto, si el riesgo argentino marca 410 puntos, significa que el Estado o las empresas de ese origen deberían abonar una sobretasa de interés del 4,10% anual sobre la tasa base norteamericana para captar financiamiento en el mercado de crédito internacional.

Un nivel elevado de este parámetro suele señalar una percepción de mayor incertidumbre financiera o riesgo de incumplimiento respecto de la capacidad de pago del emisor de la deuda pública. Por el contrario, la disminución persistente del índice refleja una mayor confianza por parte de los inversores hacia el cumplimiento de las obligaciones crediticias del país analizado.