Mercados en alerta: cómo impacta la suba del petróleo en las tasas de interés

El economista Ezequiel Vega dialogó con Canal E y analizó el impacto que tiene la escalada del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados internacionales, el precio del petróleo y las decisiones de los principales bancos centrales.

El especialista explicó que la volatilidad financiera responde a una combinación de factores geopolíticos y monetarios. “Lo que estamos viendo son tres factores que están influyendo. Uno, el factor tensión Medio Oriente, que ha disparado los precios del crudo de vuelta casi un 30%. Esto obviamente genera cierta presión sobre la Reserva Federal de Estados Unidos”, planteó.

Cómo es la cadena que se genera detrás de la suba del petróleo

Según explicó Vega, el encarecimiento del petróleo puede trasladarse al resto de la economía y condicionar la política monetaria de Estados Unidos. “Recordemos que cuando sube el precio del petróleo, sube el precio de la energía. Cuando sube el precio de la energía, hay presión inflacionaria. Y cuando eso sucede en Estados Unidos, la FED suele subir la tasa de interés”.

El economista también alertó sobre las consecuencias que tendría un escenario de tasas de interés elevadas para las empresas, especialmente las del sector tecnológico. “Cuando sube la tasa de interés, se encarece el crédito en Estados Unidos y eso hace que las empresas tomen deuda cada vez más cara”, explicó.

El mercado podría enfrentar una nueva corrección

En ese contexto, Vega advirtió: “Si cada vez es más caro, se pone en duda la sostenibilidad de su crecimiento. Entonces podríamos estar ante una nueva corrección del mercado”.

Además, el entrevistado destacó el comportamiento del yen japonés y el posible final del carry trade en Japón. “Y lo del yen japonés, se está poniendo fin al carry trade en Japón, porque hoy la moneda está en mínimos históricos desde hace 40 años, en niveles que no se veían desde 1986”, expresó.

Sobre la depreciación de la moneda japonesa, señaló: “Esto puede tomarse como una estrategia también de Japón para abaratar en dólares sus exportaciones”. En ese sentido, explicó que “cada vez que se deprecia una moneda, lo que hace es abaratarse frente al dólar”, lo que mejora la competitividad de los productos japoneses en los mercados internacionales.