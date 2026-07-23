Mercados en alerta: la tensión en Medio Oriente y el yen ponen presión sobre la renta variable

El analista del mercado de valores, Gustavo Morandi, dialogó con Canal E y analizó cómo la escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a condicionar el comportamiento de los mercados internacionales, al tiempo que crecen las expectativas por posibles cambios en la política monetaria de Japón.

Además, el especialista explicó cómo este contexto internacional también impacta sobre los activos argentinos, que venían de una jornada positiva tras la mejora en la calificación crediticia del país, aunque luego terminaron acompañando la debilidad de las principales bolsas del mundo.

El conflicto en Medio Oriente impulsa al petróleo y debilita al resto de los mercados

Al comenzar el análisis, Gustavo Morandi explicó que hoy conviven dos factores centrales que están moviendo a los mercados financieros. "Tenemos dos temas hoy para charlar. Uno es eso, digamos, que las acciones del sector petrolero están favorecidas por este problema mundial. El resto de los activos están un poco más débiles", planteó.

La política monetaria de Japón empieza a preocupar a los inversores

Sin embargo, el entrevistado aclaró que la atención del mercado ya no está puesta únicamente en la evolución del petróleo. "Pero el tema empieza a ser más monetario también", sostuvo.

En ese sentido, llamó la atención sobre el comportamiento del yen japonés. "Por ejemplo, en estos momentos el yen está en su mínimo", explicó. A partir de esa situación, planteó un escenario que los inversores siguen de cerca: "Puede ser que haya una suba de tasas en Japón", resaltó.

Una suba de tasas en Japón podría afectar a la renta variable

Morandi advirtió que un endurecimiento de la política monetaria japonesa podría generar consecuencias sobre los mercados internacionales. "Esto puede ser una cosa bastante compleja para las acciones y la renta variable, o sea, todo el tipo de inversiones, tanto en Estados Unidos como en otros mercados", afirmó.

Los activos argentinos sintieron el impacto del contexto internacional

Respecto del mercado local, el analista recordó que la rueda anterior había sido positiva gracias a la mejora de la percepción sobre la economía argentina. "La bolsa local tuvo ayer una suba interesante por la mejora que está teniendo permanentemente la macroeconomía. Está teniendo un muy buen comportamiento y evidentemente fue premiado por las calificadoras de riesgo, que mejoraron la calificación de Argentina", expresó.

No obstante, explicó que el escenario externo terminó predominando durante la jornada. "Pero el día de hoy se acopló al resto de los mercados. El sector inversor duda y por eso está teniendo una baja, no tan importante como en otros mercados, pero sí una caída con respecto al día de ayer", concluyó.