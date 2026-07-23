Aerolíneas Argentinas anunció su mayor plan de renovación de flota en diez años

Aerolíneas Argentinas anunció el "mayor plan de renovación de flota" de los últimos diez años, con la incorporación de 20 nuevos aviones entre 2027 y 2031. La compañía informó que la inversión será financiada íntegramente con recursos propios y permitirá renovar el 25% de su flota total y el 60% de los aviones destinados a vuelos de largo alcance.

El programa contempla la incorporación de seis Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10 y seis Boeing 737 MAX 8. De estos últimos, dos ya fueron contratados y los cuatro restantes se encuentran en proceso de incorporación.

Cuándo llegarán los nuevos aviones

Las primeras aeronaves comenzarán a llegar en el primer trimestre de 2027 con el ingreso de un Boeing 737 MAX 8. En tanto, los Airbus A330neo se incorporarán a partir del primer semestre de 2028 y estarán configurados con 291 asientos: 30 en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy.

El anuncio se realizó durante la Feria Internacional de Farnborough, uno de los principales eventos de la industria aeronáutica mundial, donde la empresa formalizó acuerdos con compañías de leasing para avanzar en el plan de expansión.

"La firma de estos acuerdos en Farnborough es un mensaje claro de confianza de la industria hacia nuestra compañía, y es el resultado de una planificación de largo plazo y de una gestión orientada a la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto", afirmó el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo.

El ejecutivo indicó que la operación "es la demostración de que el trabajo realizado en los últimos años nos permite volver a invertir, renovar la flota y seguir creciendo sobre bases sustentables".

Cómo será la nueva flota de Aerolíneas Argentinas

Según informó la compañía, los Airbus A330neo estarán destinados a renovar la operación internacional de largo alcance, con mejoras en eficiencia operativa y mayor capacidad.

Los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8, en tanto, fortalecerán la red doméstica y regional mediante aeronaves de nueva generación, con mayor capacidad de pasajeros y una mejor eficiencia por asiento.

El plan también contempla la modernización de las cabinas de los Airbus A330 que actualmente forman parte de la flota, además de la incorporación gradual de nuevos servicios para los pasajeros de vuelos internacionales.

Los resultados financieros que respaldan la inversión

Aerolíneas Argentinas señaló que el programa de inversión fue posible por la mejora de sus resultados económicos durante los últimos ejercicios.

De acuerdo con la empresa, en 2024 obtuvo un resultado operativo positivo de US$56,6 millones, según los estados contables auditados por KPMG.

En 2025 ese resultado ascendió a US$120,7 millones, ejercicio en el que, según destacó la compañía, no recibió transferencias del Estado Nacional por primera vez desde que el Estado argentino pasó a ser el principal accionista. Los estados contables correspondientes a ese período serán sometidos a aprobación por la Asamblea de Accionistas a comienzos de agosto.