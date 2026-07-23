Una encuesta reveló qué valoran más los argentinos de los dirigentes políticos

Una encuesta de Zeta Consultora reveló que la mayoría de los argentinos prioriza la gestión eficaz y la honestidad en los líderes políticos. Al mismo tiempo, el relevamiento muestra un fuerte descontento con la capacidad de los partidos políticos para representar los intereses de la sociedad.

El estudio también refleja que la figura de la "casta" política sigue vigente en el debate público y que existe una demanda creciente por parte de la ciudadanía de mayor participación social. Según los resultados, si surgiera un dirigente capaz de representar intereses reales, la confianza en la política podría recuperarse.

Capacidad de gestión y honestidad: las prioridades de la sociedad

La encuesta preguntó a los participantes cuáles son las características más importantes en un líder político. El 41% seleccionó la gestión como el atributo fundamental, seguido por la honestidad, elegida por el 40%. La claridad en las ideas obtuvo el 15%, mientras que la capacidad de comunicación y el carisma fueron menos relevantes.

Los datos muestran que la sociedad argentina busca que sus dirigentes resuelvan problemas concretos y actúen con transparencia. Entre los comentarios recogidos, muchos ciudadanos expresaron que pueden tolerar errores en la administración, pero no situaciones vinculadas a la corrupción o el desvío de fondos públicos.

El relevamiento permitió elegir más de una opción, lo que indica que los participantes consideran necesario un equilibrio entre eficacia en la gestión y conducta ética. El pragmatismo y la transparencia ocupan así un lugar central en la demanda social.

Representación y vínculos con la ciudadanía

El estudio de Zeta Consultora también preguntó si los dirigentes pueden comunicarse directamente con la ciudadanía sin intermediarios. El 44% de los encuestados respondió afirmativamente y el 22% parcialmente. Siete de cada diez consideran posible una relación directa, facilitada por el uso de redes sociales y nuevas formas de interacción.

Otra pregunta indagó sobre la institución que mejor representa las preocupaciones ciudadanas. El 40% eligió a las organizaciones sociales en sentido amplio, mientras que el 30% afirmó que ninguna institución cumple ese rol. Los municipios y los partidos políticos quedaron por debajo, y el Congreso fue la opción menos mencionada.

Este panorama muestra un distanciamiento entre la ciudadanía y la política formal. Los municipios aparecen como el espacio más cercano, aunque la posibilidad de contacto directo varía según el tamaño de la localidad.

Participación social, instituciones y acuerdos políticos

Al mismo tiempo, la encuesta consultó a los participantes sobre las necesidades más urgentes para mejorar el país en el futuro. El 54,8% destacó la necesidad de mayor participación ciudadana. Esta opción incluye la actuación en diferentes sectores sociales, no limitada a la militancia partidaria.

El fortalecimiento de las instituciones ocupó el segundo lugar, con el 23% de las respuestas. La justicia figura como ejemplo de institución identificada por los encuestados. Solo el 16% consideró prioritario alcanzar más acuerdos políticos, lo que refleja un bajo nivel de valoración del consenso en la sociedad argentina.

La demanda de participación y el llamado a instituciones fuertes muestran la preocupación de la ciudadanía por la calidad del sistema democrático. La confianza en los partidos y el Congreso permanece baja, mientras crecen las expectativas sobre el rol de actores sociales y municipales.