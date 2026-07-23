Reforma del Banco Central: cuestionan que el proyecto del Gobierno "vuelve al mismo punto que tenía durante la convertibilidad"

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E y analizó que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno volvió a instalar el debate sobre el rol de la autoridad monetaria, el financiamiento del Tesoro y las condiciones necesarias para atraer inversiones.

Según explicó Maciel, el proyecto oficial "vuelve un punto atrás en el tiempo" respecto de la reforma impulsada durante el kirchnerismo, ya que busca evitar, entre otras cuestiones, "el financiamiento de parte del Banco Central al Tesoro". Además, señaló que la iniciativa pretende regresar "al mismo punto que tenía el Banco Central durante la década del 90, es decir, durante la convertibilidad".

Las críticas de uno de los arquitectos de la convertibilidad

Para dimensionar el alcance de las objeciones, Maciel recordó que Enrique Liendo "fue uno de los arquitectos" del plan de convertibilidad, se desempeñó como "una suerte de viceministro de Domingo Felipe Cavallo" y mantiene vínculos con integrantes del actual equipo económico. Por eso, remarcó que "no es un economista más" el que está opinando sobre la reforma del Banco Central.

El dato central, según Maciel, es que Liendo calificó el proyecto oficial como "timorato". Si bien considera que la reforma "es necesaria" y que "vuelve a los términos de la convertibilidad", entiende que "se queda corta" frente a los desafíos que enfrenta actualmente la economía argentina.

Las críticas al mercado cambiario y al rol del Banco Central

El principal cuestionamiento apunta al funcionamiento del mercado cambiario. Según relató Maciel, Liendo sostiene que "el discurso económico libertario es libertad. Bueno, no existe", porque "sin libertad cambiaria para las empresas no hay posibilidad de inversión real y concreta". Además, cuestionó la "obligación de liquidar" los dólares en el mercado de cambios y afirmó que ese mecanismo implica "volver a la lógica de la década de 1930".

En ese sentido, el entrevistado explicó que, para Liendo, una verdadera reforma debería limitar al Banco Central exclusivamente a sus funciones monetarias. "Una reforma sin eliminar esa base de 1930 que tiene el Banco Central no es una reforma real", sostuvo.

Por último, agregó que el organismo "no tiene que intervenir absolutamente" en el mercado cambiario ni en el mercado de capitales, donde, según su visión, "tiene que haber total libertad".