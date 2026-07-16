Desde Uruguay observan la reforma del Banco Central como "un paso lógico"

La propuesta del Gobierno para avanzar hacia una mayor independencia del Banco Central volvió a instalar el debate sobre el rol de la autoridad monetaria. En diálogo con Canal E, el economista uruguayo Juan Sánchez respaldó la idea de fortalecer la autonomía de la institución, aunque cuestionó las primeras propuestas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Sánchez recordó los planteos iniciales del mandatario, como la eliminación del Banco Central y la dolarización de la economía, y fue crítico de esas iniciativas. "No me extraña porque hemos conversado de las ideas peregrinas de Milei, de eliminar el Banco Central, de dolarizar, el peso argentino es excremento y todo un montón de cosas locas que se le ocurrieron", afirmó.

El cambio de postura del Gobierno sobre el Banco Central

A su entender, el hecho de que el Gobierno haya dejado de lado esas alternativas responde a la influencia del equipo económico. "Yo creo que está rodeado de gente con un poquito más de cabeza", sostuvo, y agregó que muchas de las propuestas iniciales de Milei estaban "muy fuera de lo que cualquier economista" considera viable.

Respecto del proyecto oficial para otorgar mayor independencia al Banco Central, Sánchez consideró que "es un paso lógico", aunque opinó que la iniciativa incorpora aspectos que, a su juicio, resultan innecesarios. En contraste, destacó que Uruguay avanzó en una reforma de la autoridad monetaria con un enfoque "más moderado".

Por qué el Banco Central no debería enfocarse solo en la inflación

Para el economista, uno de los principales errores de los enfoques más ortodoxos consiste en limitar la función del Banco Central al control de la inflación. "Hay una obsesión de muchos colegas por solamente la estabilización de la moneda y la baja inflación", señaló.

En ese sentido, defendió un esquema de objetivos múltiples. "El Banco Central tiene que defender la estabilidad del sistema financiero y la estabilidad de la moneda, pero además tiene que cumplir con objetivos de desarrollo", concluyó.