Ante la duda de invertir en el mercado financiero o en un inmueble, afirman que “siempre el ladrillo termina siendo un refugio de valor”

En un contexto donde muchos jóvenes se preguntan si conviene comprar una propiedad, alquilar o invertir sus ahorros en instrumentos financieros, el corredor inmobiliario, Miguel Chej Muse, en contacto con Canal E, sostuvo que, para quienes cuentan con el capital, la vivienda propia continúa siendo la mejor alternativa.

Según explicó Chej Muse, la consulta es cada vez más frecuente entre quienes buscan independizarse: “La realidad es que es una pregunta que estamos recibiendo frecuentemente de lo que es la franja etaria debajo de los 30-35 años”.

Cuál es la percepción de los jóvenes

Asimismo, señaló que muchos jóvenes comparan la compra de un inmueble con una inversión financiera que permita obtener una renta para pagar el alquiler. Sin embargo, advirtió que ese análisis es equivocado. “La realidad es que es un error, es decir, evaluar la compra de una vivienda propia como una inversión financiera. No es algo para mí comparable por temas económicos y por temas emocionales”, planteó.

Para Chej Muse, el mercado inmobiliario porteño ofrece actualmente una oportunidad por el valor del metro cuadrado: “Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay un montón de ofertas para compra-venta, hay muchos precios distintos, hay valores muy accesibles, o sea, el precio del metro cuadrado hoy en la ciudad está barato, es una oportunidad para acceder”.

El valor de un inmueble sube en el largo plazo

Además del ahorro del alquiler, destacó la posibilidad de valorización del inmueble en el mediano plazo. “Si vos contás con el dinero, no solamente te ahorrás de pagar la renta todos los meses, sino que en cinco o seis años seguramente el inmueble va a valer más y también te terminás capitalizando”, resaltó.

El entrevistado también remarcó el valor emocional de la vivienda propia: “Yo no tengo duda desde mi consejo profesional, lo que recomiendo es la tranquilidad de poder invertir en un inmueble, en refaccionarlo, dejarlo como vos querés, sabiendo que no tenés que pensar en contratos, en vencimientos, en que le quede tus arreglos o tus reparaciones a favor de otra persona, y la estabilidad emocional que te da la casa propia”.

Respecto de quienes prefieren el mercado financiero, recordó los riesgos que históricamente enfrentó Argentina. “Está bien, el mercado financiero, sabemos que la Argentina tuvo varios defaults en los últimos años, el mercado de acción es un mercado muy volátil, con lo cual, no estás seguro de desbordar tu capital, y siempre el ladrillo termina siendo un refugio de valor”.