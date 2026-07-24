Aldo Abram explicó por qué la economía argentina atraviesa una recuperación "en serrucho"

El economista Aldo Abram dialogó con Canal E y analizó los resultados del último Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), difundido por el INDEC. Según explicó, la economía argentina atraviesa una recuperación, aunque con un ritmo menor al esperado y condicionada por distintos factores internos y externos.

En ese contexto, el especialista sostuvo que la incertidumbre generada durante el período electoral tuvo un fuerte impacto sobre el consumo y la actividad. Además, advirtió que el escenario internacional, marcado por los conflictos geopolíticos y la guerra comercial, continúa afectando las perspectivas de crecimiento para los próximos meses.

Fuerte aumento de la dolarización durante el período electoral

Al analizar los datos del EMAE, Abram remarcó que el proceso de recuperación comenzó después de las elecciones, aunque con un ritmo moderado. "Tenemos un proceso de recuperación muy moderado desde las elecciones", afirmó.

Asimismo, explicó que uno de los principales factores que frenó la actividad fue la incertidumbre política previa al proceso electoral: "La incertidumbre electoral fue creciente, con lo cual, eso incentivó una fuga de ahorros de los argentinos afuera de la economía, pasándose a dólares, mandando esos dólares afuera, debajo del colchón por seguridad, lo cual desfinanció la demanda interna y detuvo la recuperación económica que era fuerte y que se mantuvo desde mediados del 2024 hasta principios del 2025".

Además, Abram señaló que el comportamiento precautorio de los consumidores también afectó el nivel de actividad. "Los argentinos, cuando vemos que por ahí algo puede salir mal, como que en las elecciones el resultado no apoyara, sostener para justamente comprar dólares y armar un colchoncito, eso también hace caer la demanda interna y el consumo", planteó.

Una recuperación moderada y con altibajos

Si bien tras el resultado electoral comenzó cierta normalización, el economista advirtió que el proceso continúa siendo frágil: "Empezamos a recuperar esos consumos, pero la realidad es que todavía hay incertidumbre, esa recuperación ha sido muy moderada y eso ha traído una recuperación en serrucho, esto que a veces hay meses que sube el nivel de actividad y otros meses que por ahí se cae".

El dato correspondiente a mayo, según explicó, sorprendió incluso a los analistas. "Lo preocupante, ojo, del mes de mayo es que hay dos meses seguidos de baja", indicó, y agregó: "Las estimaciones que teníamos los economistas eran que iba a subir, entonces nos llamó la atención, nos tomó por sorpresa y nos llamó la atención".

Sobre cuándo podría observarse una recuperación sostenida que llegue al bolsillo de las familias, Abram sostuvo que existen factores externos que complican ese escenario. "Yo esperaba que en el segundo semestre se consolidara este proceso de recuperación", afirmó. Sin embargo, advirtió que "la incertidumbre internacional, fruto de lo que está pasando ahora, no solamente tenemos un agravamiento de la guerra en Irán que genera mucha incertidumbre, sino que además una guerra comercial que inició el presidente Trump, o que volvió a iniciar el presidente Trump, incrementa los riesgos para las inversiones".