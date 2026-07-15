Turismo de reuniones: "De cada cuatro turistas que vienen a la Argentina, uno viene por congresos y eventos"

La industria del turismo de reuniones continúa consolidándose como uno de los segmentos de mayor valor agregado para la economía argentina. A pocas semanas del encuentro del sector previsto para el 5 y 6 de agosto, este medio se comunicó con el presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), Fabián Moncada.

Fabián Moncada explicó que el turismo de reuniones ya es una actividad consolidada a nivel mundial y remarcó que, "de cada cuatro turistas que vienen a la Argentina, uno vienen por congresos y eventos". Además, señaló que el visitante de este segmento "gasta mucho más que un turista normal", lo que genera un fuerte impacto sobre hoteles, gastronomía, transporte y múltiples servicios asociados.

Argentina lidera el turismo de reuniones en Sudamérica

Asimismo, destacó que Argentina mantiene una posición de liderazgo regional. "La Argentina es líder en Sudamérica con respecto al turismo MICE", afirmó, y enumeró destinos consolidados como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Puerto Iguazú y Bariloche, además del crecimiento de plazas emergentes como Salta, Corrientes, Chaco y Paraná.

Según Moncada, el principal valor de esta industria va mucho más allá del turismo tradicional. "La interacción humana es muy importante, sobre todo para hacer negocios y para aprender también", sostuvo al referirse al crecimiento de congresos, convenciones y ferias presenciales tras la pandemia. En ese sentido, aseguró que, "se aprende más y se hacen mejores negocios" cuando los encuentros son cara a cara.

Cómo influye la incorporación de la IA

Aunque reconoció que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías transforman el sector, advirtió que el gran desafío pasa por incorporarlas sin perder el componente humano. "La implementación de la IA" es uno de los ejes sobre los que trabaja la entidad, ya que "en los últimos dos años nos ha puesto a correr".

"Estamos trabajando muy seriamente en una ley de turismo MICE", señaló el entrevistado, y agregó que, "nuestros vecinos internacionales tienen libre impuesto para los eventos que vienen de afuera", mientras que en Argentina la carga impositiva encarece la organización de encuentros internacionales.

Luego, manifestó que, "el gran desafío es poder bajar costos y poder ser competitivos, no únicamente en la cuestión de proveer el producto, sino también competitivos económicamente".