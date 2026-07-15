“Detrás de esta independencia del Banco Central, Milei está pensando en una liberación total del cepo"

El director de LP Consulting, Leonardo Piazza, analizó para Canal E que la propuesta del Gobierno para avanzar con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central abrió un nuevo debate sobre la independencia de la autoridad monetaria, la eliminación definitiva del financiamiento al Tesoro y el futuro del esquema cambiario.

Leonardo Piazza explicó que la independencia del Banco Central responde a un principio adoptado por gran parte del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. "Separar lo fiscal de lo monetario", afirmó, implica que "las cuentas públicas las maneje el presidente y la parte monetaria que la manejan los bancos centrales, que sean independientes del poder político".

Las limitaciones del Banco Central más allá de su libertad

Según desarrolló, un Banco Central verdaderamente independiente "no podría financiar el Estado Público" y "tampoco podría poner medidas de control cambiario, o sea, el cepo". En ese sentido, sostuvo que, tras el saneamiento del balance de la entidad, "se podría estar en condiciones de iniciar una propuesta de la que está iniciando el Gobierno".

Para respaldar su análisis, Piazza comparó la experiencia argentina con la peruana entre 2010 y 2025. Allí destacó que, "la inflación media anual que nosotros tuvimos fue el 66% y la inflación en Perú fue el 3,5% en ese periodo".

Además, remarcó la diferencia en materia de crecimiento económico e inversión. "Fijate, en contraposición, porque nosotros lo relacionamos con el crecimiento del PBI, el 3% en Argentina y el 26% en Perú", mientras que "la tasa de inversión en Argentina es el 17,8% y la tasa de inversión en Perú fue el 25%".

Se estima una evolución del programa económico a raíz de las reformas al BCRA

El entrevistado consideró que detrás de la reforma del Banco Central podrían aparecer nuevas medidas económicas. "Yo creo que detrás de esta independencia del Banco Central, MIlei está pensando en una liberación del cepo total", señaló. También sostuvo que el Gobierno podría avanzar hacia "un sistema multimoneda, que el dólar sea moneda legal, de curso legal".

No obstante, aclaró que la iniciativa debería complementarse con otros cambios estructurales. "Para que esto tenga éxito, debería también haber una reforma tributaria, fundamentalmente con el tratamiento que hay con impuestos provinciales y municipales", afirmó.