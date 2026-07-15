Luis Secco sobre la desaceleración inflacionaria: "Dos o tres datos no marcan nunca una tendencia"

El economista, Luis Secco, evaluó en Canal E que la inflación de junio fue del 1,9%, perforó nuevamente el umbral del 2% y acumuló un 16,8% en 2026, según el INDEC.

Luis Secco consideró que el registro de junio representa una buena señal para el programa económico. "Yo creo que fue un dato positivo, bienvenido", afirmó, y destacó especialmente que "la inflación núcleo está por debajo del promedio, eso significa que realmente sigamos en una tendencia decreciente hacia adelante".

Incertidumbre por el impacto de la suba del combustible

Sin embargo, pidió cautela frente al escenario internacional y el impacto que pueda tener el petróleo sobre los combustibles. "Habrá que ver ahora el nuevo round de incertidumbre sobre el precio de los combustibles, cómo nos pega, porque difícilmente YPF pueda reducir sus precios", señaló.

Secco también remarcó que el comportamiento de los servicios continúa siendo un problema para el bolsillo de los hogares. "Se vuelve a repetir la dinámica que veníamos viendo con los servicios subiendo por encima del precio de los bienes", explicó, y agregó: "Los servicios, como sabemos, son los que no le podemos escapar".

Se pide discreción a la hora de querer marcar una tendencia

Aunque valoró la desaceleración, evitó sacar conclusiones definitivas. "Dos o tres datos no marcan nunca una tendencia", sostuvo, y recordó que, "hacer econometría con dos datos nunca es algo prudente".

Además, el entrevistado indicó que algunas consultoras ya observan cierta aceleración en julio. "Habrá que ver un poco qué termina pasando en julio, pero tampoco sería una catástrofe que julio te dé más alto que junio", afirmó.

Sobre la posibilidad de modificar la canasta con la que se calcula el Índice de Precios al Consumidor, respaldó esa iniciativa. "Yo creo que es necesario hacer la utilización de una canasta más actualizada", sostuvo, y agregó que, "venimos corriendo de atrás con la estructura de gasto de las familias".