Sector yerbatero: "La calidad del producto va a decaer y se tomará yerba mate que no va a ser tal”

El productor de Comandante Andresito, Juan Manuel Jones, pasó por Canal E y se refirió a que los productores yerbateros de Misiones atraviesan una de las etapas más críticas de los últimos años.

Según explicó Juan Manuel Jones, producir un kilo de hoja verde cuesta entre 450 y 500 pesos, mientras que actualmente reciben entre 200 y 250 pesos, con pagos diferidos de hasta 150 días. "Tenemos un costo de producción de 450, 500 pesos por kilo y nos están dando 200 pesos, 210, 250. A 150 días estamos hablando", afirmó.

Los productores venden todo para llegar a fin de mes

Luego, manifestó que el escenario obliga a los productores a desprenderse de su patrimonio. "Estamos vendiendo vehículos, tractores. Estamos quemando lo que en algún momento pudimos llegar a comprar cuando valía la yerba", sostuvo.

Jones mostró el estado de un yerbal y advirtió que la falta de rentabilidad impide realizar tareas básicas de mantenimiento. "La calidad del producto va a decaer y lo que ustedes van a tomar en algunos casos no va a ser yerba mate, sino que más que nada yuyo", alertó.

También explicó por qué muchos establecimientos dejaron de limpiar los cultivos: "No hay plata para limpiar, la gente prefiere no limpiar porque no va a recuperar el dinero".

En dónde debería ubicarse el precio para cubrir costos y pagar salarios

El entrevistado señaló que, para cubrir costos y pagar salarios conforme a la legislación laboral, el precio debería ubicarse muy por encima del actual. "Hoy en día para tener un margen de ganancia y poder pagar lo que la ley dicta al trabajador rural a la mano de obra estaríamos más o menos hablando de 650, 700 pesos", indicó.

Además, remarcó que la ubicación geográfica de Andresito incrementa los costos logísticos: "Vivimos en el medio del monte, traer hasta acá los víveres, los viáticos, las cosas que necesitamos para todos los días salir adelante cuesta más caro por el flete".