Vacaciones de invierno en CABA: el mapa de espectáculos, paseos y pantallas gigantes para disfrutar en familia

Las vacaciones de invierno volverán a convertir a la Ciudad de Buenos Aires en uno de los principales destinos turísticos del país. En esta temporada, el sector público y el privado despliegan un amplio abanico de actividades pensadas para hacer un recreo de la rutina y disfrutar en familia, combinando grandes producciones teatrales, experiencias inmersivas nocturnas, paseos al aire libre y propuestas gastronómicas que distribuyen el flujo de visitantes por distintos barrios porteños.

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, destacó el potencial de la Capital para este receso escolar: "Esta temporada es una invitación a hacer un recreo de la rutina y volver a encontrarnos con esos momentos que más disfrutamos en familia. Buenos Aires tiene la capacidad de sorprender en cada visita: siempre hay un rincón por descubrir, una experiencia nueva para vivir o una actividad distinta para compartir. Invitamos a quienes nos visitan a que sigan descubriendo todo lo que la Ciudad tiene para ofrecer".

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Uno de los grandes atractivos de estas vacaciones será la posibilidad de seguir los encuentros decisivos del Mundial de Clubes en distintos espacios especialmente acondicionados.

El Buenos Aires Fan Fest reunirá pantallas gigantes, shows en vivo, propuestas gastronómicas y actividades para vivir los últimos partidos del Mundial en familia

Hasta el 19 de julio, el Buenos Aires Fan Fest operará en la Plaza Seeber (Palermo) de 12 a 20 horas —con jornadas extendidas según el fixture—, ofreciendo pantallas gigantes, patios de comidas, shows musicales y entretenimientos infantiles.

En los encuentros de la Selección Argentina también habrá espacios itinerantes distribuidos en distintos barrios para ampliar la experiencia mundialista.

En paralelo, la agenda urbana sumará el programa Invierno en la ciudad más linda del mundo, con intervenciones culturales y gastronómicas en puntos estratégicos, y el ciclo Afters BA24, que el 20 de julio tendrá una edición especial por el Día del Amigo (continuando el 22 y 29 de julio) con activaciones musicales en formato after office en el marco de la iniciativa BA24HS.

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Por otra parte, del jueves 16 al domingo 26 de julio, la Ciudad albergará uno de sus eventos más convocantes y tradicionales en La Rural, (Avenida Santa Fe y Thames, Palermo). La emblemática Expo Rural abrirá sus puertas todos los días de 9 a 20 horas, ofreciendo un paseo ideal para las familias durante la segunda mitad del receso escolar.

El encuentro contará con más de 4.500 expositores de animales, pistas con espectáculos y shows en vivo, un amplio patio gastronómico con sabores regionales y más de 400 stands comerciales, consolidándose como una cita imperdible que conecta el campo con el corazón de la Capital.

La Expo Rural volverá a reunir animales, maquinaria, gastronomía y actividades para toda la familia durante las vacaciones de invierno

Cartelera teatral para todas las edades

Como ocurre cada invierno, la avenida Corrientes y los principales escenarios porteños ofrecerán una amplia programación destinada al público infantil y familiar.

Entre las propuestas más esperadas se encuentran:

-Disney on Ice: La clásica aventura sobre hielo se presenta en el Movistar Arena (Humboldt 450, Villa Crespo), reuniendo el universo de Frozen y Encanto, junto con la primera aparición del personaje Stitch en el país.

-Annie: El Teatro Ópera (Av. Corrientes 860) relanza este conmovedor clásico musical que atraviesa a todas las generaciones.

-Anastasia: Una imponente puesta en escena que combina romance, historia y aventura en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639).

-Charly y la fábrica de chocolate: La espectacular adaptación musical del clásico de Roald Dahl llega al escenario del Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857) para sumergir a grandes y chicos en un mundo de fantasía.

-Colón para niños: El prestigioso Teatro Colón (Cerrito 628) presenta sus Cuentos líricos, una propuesta diseñada exclusivamente para acercar al público infantil al universo de la ópera mediante relatos interactivos.

Experiencias inmersivas, ciencia y literatura

Para quienes buscan paseos temáticos y espacios de aprendizaje y entretenimiento, la agenda invernal ofrece opciones de nicho y ferias masivas:

-Feria del Libro Infantil: Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 2099), con una agenda enfocada en talleres, narraciones y encuentros con autores para fomentar la lectura entre niños y adolescentes.

-Maravillosa Alicia: El Jardín Botánico (Av. Santa Fe 3951) se transforma por las noches en una experiencia lumínica e inmersiva inspirada en el clásico Alicia en el País de las Maravillas.

El Jardín Botánico será escenario de una experiencia inmersiva basada en Alicia en el País de las Maravillas

-Caminos y Sabores: Del 9 al 12 de julio, el predio de BA Ferial albergará esta tradicional cita culinaria que reúne a productores de todo el país en una experiencia de tradiciones regionales y gastronomía autóctona.

-Museo Participativo de Ciencias: Emplazado en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), mantiene abierta su propuesta interactiva para explorar la física, la percepción y la tecnología mediante juegos, desafíos y experimentos directos.

Clásicos e hitos turísticos de Buenos Aires

El receso escolar también invita a redescubrir los atractivos tradicionales de la Ciudad. Entre ellos se destaca el Mirador Obelisco, que permite acceder a lo más alto del monumento histórico para obtener vistas panorámicas de la Capital de 9 a 21 horas (los tickets se gestionan en su web oficial).

También continuarán los tradicionales paseos en catamarán por el Río de la Plata y el Riachuelo. La empresa Sturla Viajes ofrece el recorrido que une Puerto Madero con La Boca, una de las formas más atractivas de llegar a Caminito y recorrer el barrio desde el río. Por su parte, Humberto M propone experiencias con almuerzos a bordo y paseos al atardecer para descubrir el perfil costero de la Ciudad desde otra perspectiva.

Con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, CABA robustece su perfil cultural y deportivo de cara al futuro, habiendo sido elegida recientemente como Capital Mundial del Deporte 2027.

GD/fl