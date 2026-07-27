El reproche de Diego Santilli al gobierno de Brasil tras los insultos de Milei: "Que no se rasguen las vestiduras"

El jefe de Gabinete argentino, Diego Santilli, respaldó este lunes las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y pidió a las autoridades del país vecino que "no se rasguen las vestiduras" ante el contrapunto verbal.

Las declaraciones de Santilli se producen tras la controversia generada por los descalificativos vertidos por Milei durante una presentación el pasado sábado en San Pablo. El funcionario fundamentó la postura del mandatario argentino al recordar los cuestionamientos recibidos por el actual oficialismo durante la campaña presidencial de 2023.

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"Vinieron acá a hacer campaña, dijeron barbaridades del Presidente y pudieron hacer los recorridos que quisieron hacer", afirmó el ministro en declaraciones a la señal LN+. La referencia alude a las denuncias de la Casa Rosada sobre el presunto envío de asesores desde Brasil para colaborar con la candidatura de Sergio Massa en las elecciones de 2023.

En ese sentido, el jefe de ministros sostuvo que se intentó instalar un discurso de desinformación durante el proceso electoral. "Nos estamos olvidando de las barbaridades que decían, decían que se iban a vender órganos. No nos olvidemos de las barbaridades que decían del Presidente cuando era candidato", enfatizó.

Respecto al impacto del diferendo en el intercambio bilateral, el funcionario descartó un resentimiento de la actividad económica y subrayó que "Argentina tiene una historia de relaciones, de tradición económica entre empresas del sector privado que se sigue desarrollando a todo motor".

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Finalmente, al ser consultado sobre las acusaciones de Milei acerca del presunto financiamiento externo de una campaña de desprestigio contra la Argentina, Santilli enmarcó la disputa en una "discusión de modelos" globales.

"El Presidente siempre dice que hay un sector del mundo que quiere tener oprimidos a los ciudadanos, y lo que el Presidente plantea es la libertad, el desarrollo y el crecimiento. Hay un gigante dormido que se está despertando, que es Argentina", concluyó.

Qué dijo Milei en Brasil: "Basura socialista"

Este fin de semana, el presidente Milei participó del acto del Partido Liberal de Brasil en San Pablo, como respaldo a la candidatura de Flavio Bolsonaro, aunque en su polémico discurso destacaron las menciones indirectas y descalificaciones al mandatario Lula da Silva y la izquierda.

"Brasil todavía no vivió las consecuencias nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no vota a Flávio Bolsonaro para librarse de la basura socialista...", sostuvo el mandatario argentino en una de las declaraciones más duras de su discurso, en el que sostuvo que "los socialistas siempre son y serán ladrones".

El presidente libertario también llamó a afilar las tijeras "para cortar el robo de todos los dirigentes socialistas" y amplió: "Quiero contarles lo que pasó en Argentina para que no les pase lo mismo en Brasil, porque acá en Brasil ustedes tienen el 'riesgo Lula'".

"No se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones, su estrategia es la misma en todas partes: destruir las cuentas públicas para ganar elecciones", insistió el libertario y, en referencia a Lula, agregó: "Había un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda".

LT/AS.