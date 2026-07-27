Brasil analiza nuevas medidas tras los insultos de Milei a Lula y el llamado a consultas de su embajador

El gobierno de Brasil evaluará este lunes su respuesta a las expresiones de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Vieira se reunirá por la tarde con Bitelli, quien partió el domingo hacia Brasilia después de ser llamado a consultas. El encuentro tendrá lugar en el Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bitelli no tiene confirmado cuándo retomará sus funciones en Buenos Aires. Durante su ausencia, el ministro consejero Eduardo Uziel quedará al frente de la embajada brasileña como encargado de Negocios. Itamaraty anunció además una convocatoria al embajador argentino, Daniel Raimondi, aunque la realización de esa reunión seguía pendiente de confirmación.

Julio Bitelli, embajador de Brasil en Argentina

Los insultos de Milei durante su visita a San Pablo

La crisis se profundizó durante el viaje de Milei a San Pablo, donde participó de un acto junto al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y referente de la oposición brasileña. El mandatario argentino respaldó su candidatura presidencial y afirmó que representa la única alternativa para frenar el “riesgo Lula”. Durante el discurso también lanzó expresiones ofensivas contra el jefe de Estado brasileño y contra De Moraes.

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Milei llamó a Lula “ladrón”, “basura socialista” y “presidiario”. Al magistrado del Supremo lo calificó como “basura calva”, después de que le impidiera visitar a Jair Bolsonaro en su domicilio. El expresidente cumple una condena por intento de golpe de Estado y tiene restringidas las visitas durante 30 días por haber difundido un mensaje político a través de su hijo.

Quién es Daniel Raimondi, el embajador argentino en Brasil que fue citado por los dichos de Milei sobre Lula

Las críticas continuaron después del regreso del Presidente. En una entrevista radial, Milei ratificó sus dichos y acusó a Brasil de haber financiado el 25% de una “campaña antiargentina” vinculada con la final del Mundial. También sostuvo que asesores brasileños participaron de la campaña presidencial de Sergio Massa en 2023.

Itamaraty denunció un episodio “sin precedentes”

El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño difundió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como un “episodio infamante”. La cartera sostuvo que no existen antecedentes de un presidente extranjero que, durante una visita al país, haya dirigido agresiones contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, el Poder Judicial y la población. La reacción oficial alcanzó así tanto las expresiones contra Lula como los ataques dirigidos a De Moraes.

Daniel Raimondi, embajador argentino en Brasil

Itamaraty recordó además los 203 años de amistad y cooperación entre ambos países y subrayó la relevancia del vínculo comercial bilateral. Después del comunicado, Vieira dispuso el viaje de Bitelli a Brasilia y anunció la convocatoria a Raimondi. La reunión de este lunes servirá para resolver la situación inmediata del embajador brasileño y analizar otras medidas diplomáticas.

Qué está en juego para la economía argentina si escala la tensión con Brasil

El llamado a consultas tiene un antecedente cercano. En 2024, Bitelli también viajó a Brasilia después de otro enfrentamiento público entre Milei y Lula, aunque regresó a Buenos Aires pocos días más tarde. En aquella oportunidad, el propio diplomático aclaró que la convocatoria no respondía a una ruptura de la relación.

El Gobierno argentino intenta limitar el alcance de la disputa

En la Casa Rosada reconocen que las declaraciones de Milei provocaron malestar entre las autoridades brasileñas. Sin embargo, hasta el momento no se realizó una evaluación amplia de las consecuencias que podría tener el conflicto. Un integrante de la mesa política sostuvo que “lo diplomático y lo comercial corren por cuentas separadas”, aunque aclaró que se trataba únicamente de su opinión.

La crisis coincide con una agenda internacional activa para el Presidente. Milei recibirá este lunes a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y viajará el martes a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori. En Lima participará del acto central, pero no tiene previsto pronunciar un discurso.