Lejos de poner paños fríos, el presidente Javier Milei profundizó este domingo el enfrentamiento con su par de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva. Fue desde el predio de la Exposición Rural de Palermo, donde el Mandatario encabezó la tradicional apertura oficial de la muestra, pero luego pasó por el stand de Radio Mitre y concedió una entrevista con Gabriel Anello, uno de sus periodistas con los mantiene estrecha relación. Fue en esa ocasión donde en una de sus frases Milei apuntó de manera directa a Brasil en general y al gobierno de Lula da Silva en particular, ya que al surgir el tema de la "campaña antiargentina", el líder libertario señaló “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil: el 25% de los recursos salió de ahí y después vienen a hablar de interferencias...".

Eso fue apenas un par de horas después que desde Brasilia trascendiera que el gobierno de Brasil llamó "a consultas" a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, como derivación del discurso que Milei pronunció en el lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente derechista Jair Bolsonaro, ocasión en la que disparó hacia Lula toda clase de insultos.

Milei respaldó al enemigo de Lula antes de las elecciones presidenciales de octubre

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Milei hizo referencia en Mitre a la repercusión internacional que tuvieron distintas polémicas protagonizadas por la Selección Argentina durante el Mundial, que derivaron en acusaciones de racismo y en críticas de figuras del deporte y del espectáculo. “Me alié con Estados Unidos, me alié con Israel y hoy Argentina es un faro de la libertad. Por eso todo el ataque, porque estamos poniendo en jaque las políticas de estos chorros que se escudan detrás del Estado presente para robarle a la gente; están desesperados porque se demuestra que si sacás al Estado del medio, la gente prospera”, aseguró el mandatario.

Milei no solo responsabilizó al gobierno de Brasil por el financiamiento de esa supuesta "campaña antiargentina", sino que también lo acusó al líder del PT de haber intervenido en la política local durante las elecciones presidenciales de 2023. "Jugaron un rol muy activo en la campaña de 2023. ¿O se olvida que los asesores de Sergio Massa eran un grupo de brasileños que mandó Lula?", señaló el mandatario argentino.

El conflicto diplomático con Brasil

Las declaraciones de Milei llegaron horas después de que el Palacio de Itamaraty decidiera llamar a consulta a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. La medida, impulsada por el canciller Mauro Vieira, marcó un nuevo capítulo en la tensión bilateral luego de que Javier Milei calificara a Lula de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista" durante un acto del Partido Liberal en Brasil.

Durante esa actividad, Milei respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro para las elecciones de octubre y atacó al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. El mandatario argentino advirtió que el vecino país se encamina a un "Riesgo Lula" con una inminente crisis de deuda por la ausencia de un ajuste fiscal.

“Quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron, pero acá el expresidiario [por Lula] vino a saludar a la rea [por Cristina Fernández de Kirchner], ¿no? Nadie le prohibió nada; sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso”, enfatizó Milei.

GD/HB