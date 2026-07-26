Sin guiños para el campo, Milei hablará en la Rural y no se cruzará con Villarruel

Tras su regreso de Brasil, este domingo el presidente Javier Milei protagonizará el acto de apertura de la 138° Exposición de la Sociedad Rural Argentina en el predio que ocupa en el barrio porteño de Palermo. Ante la mirada de los principales dirigentes agropecuarios, que mantienen una larga nómina de reclamos, el jefe de Estado ofrecerá un discurso donde repasará las medidas destinadas al campo desde que llegó al poder. No sólo será un mensaje para el sector agroexportador, sino para los votantes libertarios que lo integran. Habrá señales, pero sin nuevas concesiones.

En las últimas horas distintos funcionarios y fuentes oficiales se encargaron de desinflar la chance de que el economista le ofrezca un nuevo guiño al sector. Van en la misma línea del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que visitó la exposición esta semana y dijo no habrán anuncios. En el Gobierno insisten que el Presidente reemplazará la ausencia de novedades con las acciones que realizó para que el sector “gane competitividad y genere una mayor cantidad de divisas en los últimos dos años”.

Cuando PERFIL preguntó por el estado del vínculo entre el Gobierno y el sector agropecuario, en Balcarce 50 responden que se encuentra estable, sin interferencias: “Este es un Gobierno que siempre apostó mucho al agro, a la agro industria y la relación entre el Presidente y la SRA con Nicolás Pino siempre fue óptima”, resaltaron.

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Una clara diferencia con el año pasado, en el que Milei usó el atril del evento organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) para confirmar una baja de las retenciones para el trigo y la cebada, que pasaron del 7,5% al 5,5%. En la misma jornada también anunció una reducción gradual para la soja a partir de enero de 2027.

Ahora, el panorama es distinto y el margen de reducir tributos se acotó de manera sensible para Milei debido a las cuentas públicas que no cierran. Como refleja el último informe del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), “la recaudación tributaria nacional cayó 5,3% real interanual durante el primer semestre de 2026. Al excluir lo ingresado por tributos vinculados al comercio exterior, la baja real se atenúa al 3,6 por ciento”.

Caputo, ni bien pisó La Rural el último jueves junto al canciller Pablo Quirno y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se apuró en remarcar que la disminución de retenciones “ya se hicieron en su momento”. Y ratificó, para calmar ánimos, que hay una reducción progresiva de impuestos para el agro hasta 2028, desde enero próximo. Sin otros cambios previstos.

Fuentes ligadas a la SRA le comentaron a PERFIL que la relación con el gobierno libertario es sobre todo institucional. Se trata de una relación de trabajo en la que los dirigentes que se sientan con autoridades del oficialismo reconocen avances en estos dos años de La Libertad Avanza en el poder. Pero aparecen preocupaciones y necesidades propias del sector que se discuten “cuando corresponde”, como reflejaron.

En el ítem reclamos, para la organización agropecuaria es indispensable que la gestión libertaria avance con la eliminación definitiva de los derechos de exportación. “Porque siguen afectando la competitividad del sector”, justificaron.

Luego, remarcaron que es necesario que siga a toda marcha “el proceso de desburocratización”, y que haya mejoras en infraestructura y logística. Gracias a este último punto, aparecen dirigentes del agro que lamentan que el Gobierno no se haya ocupado de la inversión en las rutas y puertos nacionales, claves para el traslado de la producción.

En Balcarce 50 responden que será una problemática saldada en los próximos meses gracias a los convenios de transferencias de la administración de rutas, que pasarán de la órbita de Nación a las provincias que lo soliciten. Santa Fe, que solicitó la gestión de la Ruta Nacional A012 y firmó un entendimiento, es un ejemplo.

En la SRA también exhibieron otros ejes que le gustaría que el Gobierno tenga en consideración: “La necesidad de consolidar reglas de juego estables y justas que den previsibilidad para invertir y producir a largo plazo”, dicen aunque sin mayores detalles sobre qué reglas de juego necesitan.

De todos modos, las críticas no son constantes. Porque pese a las solicitudes que disponen, valoraron del oficialismo “el cambio de rumbo en materia económica, la búsqueda del equilibrio fiscal, la reducción de trabas burocráticas y una mayor apertura al diálogo con el sector productivo”.

“También reconocemos medidas que apuntan a normalizar el funcionamiento de los mercados y generar un clima más favorable para la inversión. Entendemos que todavía quedan desafíos importantes, pero creemos que avanzar en esa dirección es positivo para el agro y para el país”, es el análisis.

El panorama de este domingo tendrá un atenuante: la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue formalmente invitada por la entidad que organiza la actividad. El gesto se concretó pese al feroz enfrentamiento que mantiene con el Presidente y su hermana Karina Milei. Ante las consultas de PERFIL, cerca de la vice explicaron que está de vacaciones en el sur y por eso declinó el convite.

La relación de la cúpula del Poder Ejecutivo atraviesa su momento más complicado, acentuado por la catarata de críticas de Villarruel a la postura oficial sobre las Islas Malvinas. A esto se le añade su sistemática exclusión de las actividades de agenda del Gobierno, que la vice ignora como sucedió en el acto por el Día de la Bandera el pasado 20 de junio.