EN VIVO: el Presidente Javier Milei habla al campo en la Exposición Rural

Luego de su volcánico paso este sábado por Brasil, donde fue a apoyar el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y en su discurso dedicó ataques al propio Lula da Silva y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, el presidente Javier Milei retoma este domingo la agenda doméstica: encabeza la inauguración de la 138° Exposición Rural, en el tradicional escenado de la SRA en Palermo.

La Exposición Rural abrió sus puertas el pasado 16 de julio, y sus inauguraciones han sido históricamente en días sábados, cerrando sus puerta al final el día siguiente, es decir los domingos. En esta ocasión, por el viaje que Milei tenía agendado en apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro en San Pablo, la ceremonia pasó para este domingo 26 de julio, en el que antes de mediodía se pronunciarán los discursos primero del titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y luego cerrará la ceremonia el presidente Javier Milei, todo con la particularidad que apenas unas horas más tarde, a las 20, la edición 2026 de la muestra en Palermo habrá terminado:

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