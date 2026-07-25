Córdoba apuesta al western histórico para rescatar la Posta de Impira

En la vastedad de la llanura cordobesa, a solo cinco kilómetros del acceso a Oncativo, late un enclave patrimonial donde convergen siglos de historia mestiza, batallas decisivas y memorias acalladas.

Se trata de la vieja Posta de Impira, un emplazamiento del antiguo Camino Real que funcionó como correo imperial y fue testigo del paso de figuras centrales del proceso emancipador.

Tras décadas de abandono y desmantelamiento material, una iniciativa de reconstrucción colectiva e impulsada por el sector privado ha devuelto la posta a la vida, transformándola hoy en el núcleo de un ambicioso proyecto audiovisual que procura reinstalar el valor cultural de la zona en la agenda nacional.

El punto de partida de este fenómeno cultural reside en las páginas de Q'umir “hija de la luna”, la obra del escritor Adrián Antonio Gallo, editada por El Mensú Ediciones, una novela que rescata la trama soterrada de una geografía habitada originalmente por las comunidades sanavironas antes de la llegada del conquistador español Francisco Díaz Gómez en el siglo XVI.

A partir de esa matriz territorial, el relato enlaza costumbres gauchas, medicina ancestral y las lenguas quechua y aymara con el romance trágico entre una joven nativa y el heredero de los campos en las vísperas violentas del combate militar.

La pantalla como motor de turismo

Inspirada en ese volumen literario, la productora Indie Films impulsa la realización del largometraje de ficción Q'umir, bajo la dirección del realizador cordobés Lucas Combina (Un crímen argentino, La chica que limpia) y con guión compartido junto a Gastón Tremsal.

La propuesta estética apela al lenguaje del western histórico para abordar los acontecimientos de 1830, cuando la batalla de Oncativo y la posterior caída del general José María Paz reorganizaron el mapa político del país. No obstante, la narrativa opta por desplazar el eje tradicional de las biografías de próceres para poner el foco en la travesía de supervivencia de una mujer indígena embarazada en medio de la contienda.

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Pero la estrategia detrás de esta producción trasciende lo exclusivamente artístico ya que articula una propuesta de desarrollo local vinculada al turismo cinematográfico o “turismo de pantalla”.

Es en este sentido que Héctor Scorza, promotor de la reconstrucción patrimonial y también impulsor del proyecto audiovisual, remarca la urgencia de revalorizar Oncativo como una puerta de entrada al patrimonio provincial. “Esto nace de un proyecto de turismo regional que nos propusimos con la idea de levantar Oncativo en todo. Yo tengo una empresa con 350 personas trabajando y pienso que la dignidad de la gente es con trabajo. Entonces lo que vos tenés que hacer es generar puestos de trabajo y marcar una región”, sostiene sobre el propósito de convertir a la zona en un polo de atracción.

Impulsor. Héctor Scorza es el promotor de la reconstrucción patrimonial de la Posta de Impira y el impulsor del proyecto audiovisual.



En efecto, la recuperación física del espacio requirió una labor paciente de investigación y edificación en el sitio histórico. “A la posta del Camino Real la habían sacado, habían tapado el aljibe y cuando nosotros decidimos hacer esto, encontramos el aljibe en el mismo lugar que está y lo volvimos a poner en valor; hicimos la posta con los mismos materiales que estaba hecha, hasta conseguimos aberturas de la época”, detalla Scorza sobre los ocho meses de trabajo a voluntad que permitieron devolverle la fisonomía al predio.

Además, enfatiza la vocación comunitaria del espacio: “Hicimos algo que está totalmente abierto para el público, no la tenemos cerrada ni cobramos entrada”, refiere.

Producción e impacto regional

El proyecto busca además instalar dinámicas de recreación histórica participativa inspiradas en festivales internacionales, complementando el rodaje con actividades turísticas permanentes.

Respecto a la articulación entre ficción narrativa y acontecimiento histórico, Scorza aclara: “Si bien es un western romántico donde la historia principal es un romance, la batalla es un protagonista y un antagonista de estos dos personajes. Es decir, contamos la batalla como parte de la historia, como trasfondo, es un personaje más”.

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Por su parte, el productor Pedro Veritier Pons (Indie Films) confirmó que la iniciativa transita actualmente por una etapa avanzada de desarrollo de guión e ingenierías de financiamiento, con la meta fijada en ingresar al esquema de incentivos provinciales y mercados internacionales durante la segunda mitad del año.

La película sumará además la dirección de elenco de Fernando Salva —cordobés radicado en Madrid y especialista en la puesta en escena de recreaciones históricas—, con la premisa de conformar un equipo técnico predominantemente local y utilizar como escenarios la capilla de Nuestra Señora de la Merced de Impira, la laguna circundante y los campos de la región.

Locaciones. La película prevé usar locaciones como la laguna, los campos, el aljibe y la capilla de la zona.

