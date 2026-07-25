Manuel Calvo: “Hablamos de todo con Santilli; no de alianzas, pero sí de acuerdos electorales”

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete nacional abrió una nueva etapa de diálogo institucional con las provincias, en general, y con Córdoba, en particular. En ese marco, en el Centro Cívico también movieron sus propias fichas con la designación de Manuel Calvo al frente del mismo cargo, pero en la Provincia, con el objetivo de establecer acuerdos políticos, una tarea que le sienta bien al dirigente oriundo de Las Varillas.

Tras el cónclave de esta semana entre ambos jefes de Gabinete, Calvo dialogó con Perfil Córdoba y ratificó que el entendimiento con la Casa Rosada ya se traduce en hechos concretos, como la llegada de fondos del Tesoro Nacional por primera vez, el cumplimiento del acuerdo por la Caja de Jubilaciones y diálogos avanzados para lograr el traspaso de la actual traza nacional de la Ruta 19, que actualmente tiene evidentes signos de deterioro. En este escenario de sintonía fina con el Gobierno nacional, el actual jefe de Gabinete cordobés analizó los ejes de su nuevo rol como articulador de la gestión de Martín Llaryora y defendió el superávit fiscal y el modelo de provincia productiva. Además, sin esquivar la rosca electoral, reconoció que en las reuniones con Nación se habla de todo: delimitó que el objetivo político de Santilli es la reelección de Javier Milei y el suyo, la de Llaryora.

—¿Cómo califica en este momento la relación con el Gobierno nacional tras la reunión de esta semana con Santilli?

-En materia institucional y de gestión hemos encontrado un canal de diálogo que nos permite construir acuerdos de presente y de futuro, pensando en lo que necesitamos los cordobeses para estar mejor. Hay una nueva etapa con el Gobierno nacional, hay mayor diálogo con los gobernadores y hemos encontrado en Santilli un interlocutor que permite construir consensos. Lo que hemos planteado en términos de gestión está dando resultados en favor de Córdoba.

—¿En qué hechos concretos se ve plasmado ese entendimiento?

—Lo vemos reflejado en los cumplimientos que está teniendo Nación respecto al Consenso Fiscal y al acuerdo por la Caja de Jubilaciones con la Corte Suprema; el Gobierno nacional está cumpliendo con esas obligaciones. También lo vemos en las gestiones para avanzar en la construcción y mejora de la Ruta 19, que es una salida directa al puerto y nos están dando las autorizaciones. Como la ruta no está en buenas condiciones y los tramos terminados no han tenido mantenimiento, les solicitamos que nos permitan ingresar para hacernos cargo hasta que salga el decreto definitivo. Creemos que va a terminar en buen puerto para estar más cerca de los vecinos. Además, a partir de estas reuniones que venimos teniendo después de más de dos años de gestión de Milei, logramos el primer aporte de 5.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El Gobierno nacional nos incluyó dentro de las 15 jurisdicciones con tasas muy beneficiosas, y eso da previsibilidad y permite tener un horizonte de corto y mediano plazo más ordenado.

—¿Qué encontró en la figura de Diego Santilli a la hora de sentarse a negociar?

—Santilli piensa igual que Llaryora: que Córdoba es parte de la solución y no del problema. Valora las características productivas, las industrias de Córdoba y todo lo que tenemos para aportar. Ven que Córdoba es pionera, está en la punta del desarrollo de la Argentina y reconocen al gobierno provincial y a Llaryora como una gestión que tiene superávit fiscal, que desarrolla obras de infraestructura, que está cerca de la gente y haciéndose cargo de cosas que dejó el Gobierno nacional, como programas y subsidios, sin salirnos de la huella. Somos la provincia con el menor índice de empleo público en el país y un informe también nos indica como la más transparente. Córdoba es parte de la solución y no es bueno tener una mala sintonía con el gobierno de Córdoba.

Llaryora en modo "Scaloneta": los heridos tras el ascenso de Manuel Calvo

—Se habla mucho sobre un posible acuerdo electoral entre ambas fuerzas de cara al 2027. ¿Qué hay de cierto en eso?

—Nosotros hablamos de todo; nuestra agenda es institucional y de gestión. Córdoba tiene un activo: en las relaciones institucionales siempre mantuvimos un muy buen vínculo con Nación. Ahora bien, ¿qué necesitamos y qué trabajamos? En términos políticos hablamos obviamente. El principal objetivo en términos políticos de Santilli es la reelección de Milei, y mi objetivo en términos políticos es que Llaryora sea reelecto, y coincidimos en que en la política de Córdoba las dos figuras más importantes son Milei y Llaryora. Todo lo que se ve en ese abanico, ambos vamos a construir en ese sentido. Que eso hable de una alianza electoral es difícil, pero sí de acuerdos electorales.

—¿Cuál fue el objetivo de crear la figura de un jefe de Gabinete en Córdoba?

—En los nuevos tiempos que vive la Argentina, las provincias asumieron una responsabilidad mayor, ya que el Gobierno nacional se encarga de la macroeconomía, la defensa y las relaciones exteriores, y ha dejado responsabilidades sobre los estados provinciales y municipales. En ese marco, hay que buscar ser más eficientes en la prestación de los servicios que brinda el Estado provincial. Es para lograr una dinámica más efectiva en la distribución de las tareas y eso nos permite estar más cerca del vecino.