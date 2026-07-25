Se viene la entrega de los Perfil Córdoba a quienes transforman la provincia

Los Premios Perfil Córdoba 2026 volverán a poner el foco en quienes, con su trabajo cotidiano, contribuyen al desarrollo de la provincia. La propuesta reúne historias diversas, pero atravesadas por un mismo denominador: el compromiso con la excelencia, la innovación y la construcción de una sociedad mejor.

La edición de este año reconoce tanto a figuras consagradas como a proyectos emergentes e instituciones que lograron transformar realidades. Desde la cultura hasta la investigación científica, pasando por la justicia, el periodismo, la tecnología, el deporte y la inclusión social, la nómina refleja una Córdoba que produce talento, genera conocimiento y mantiene una fuerte vocación de liderazgo.

Referentes que marcaron una época

El Premio Trayectoria será para Jairo, uno de los artistas argentinos de mayor proyección internacional y una figura inseparable de la identidad cultural cordobesa. Nacido en Cruz del Eje, construyó una carrera que lo llevó a escenarios de Europa y América sin perder nunca el vínculo con su provincia, donde continúa impulsando iniciativas culturales.

En Libertad de Expresión, el reconocimiento recaerá sobre Mario Pensavalle, periodista con más de cuatro décadas de trabajo en los medios de Córdoba. Su trayectoria en Radio Universidad y su cobertura de algunos de los principales acontecimientos políticos y sociales de las últimas décadas lo convirtieron en una referencia ineludible del periodismo cordobés.

La escritora Cristina Bajo será distinguida por su Labor Cultural, en reconocimiento a una obra que renovó la novela histórica argentina y la consolidó como una de las autoras más leídas del país. A su vez, el Premio Promesa en el mismo rubo será para Monserrat Aricó Buteler, quien irrumpió en el escenario literario con apenas 16 años al publicar una novela que aborda problemáticas complejas desde una mirada poco frecuente en la literatura juvenil.

El valor del conocimiento y la innovación

La edición 2026 también destaca a quienes proyectan a Córdoba desde el conocimiento y la tecnología. En la categoría Ciencia, será reconocido Pedro Jaureguiberry, investigador del CONICET especializado en biodiversidad y cambio global, cuyo trabajo en informes internacionales sobre especies invasoras lo convirtió en una de las voces de referencia en la agenda ambiental.

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El premio a la Excelencia en Justicia distinguirá a José Ignacio Cafferata Nores, referente del derecho procesal penal argentino, profesor universitario y autor de obras que forman parte de la bibliografía obligatoria para generaciones de abogados y magistrados.

En Inteligencia Digital/Social, la elegida será Kilimo, la empresa tecnológica nacida en Córdoba que desarrolló soluciones basadas en inteligencia artificial para optimizar el uso del agua en la producción agropecuaria. Su expansión internacional y el reconocimiento obtenido en distintos foros globales la posicionaron entre las startups más destacadas de América Latina.

Compromiso con la comunidad

El Premio Bien Público será para la Fundación E+E, impulsora del programa Nuevos Caminos, una iniciativa destinada a brindar formación laboral y herramientas de inserción a personas privadas de la libertad. El proyecto ya capacitó a cientos de internos y facilitó el acceso al empleo para decenas de personas luego de recuperar su libertad, promoviendo la reinserción y reduciendo los niveles de reincidencia.

La ceremonia también distinguirá al Club Atlético Belgrano con el Premio al Mérito Deportivo, en reconocimiento a la obtención del campeonato argentino de Primera División y a su rol como una de las instituciones sociales y deportivas más representativas de la provincia.