La tapa del Diario PERFIL del domingo 26 de julio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.159 del Diario PERFIL, de este domingo 26 de julio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Las inconsistencias del plan económico de Milei que pueden quebrar la estabilización. En exclusiva, escribe Diego Giacomini, quien fue uno de los interlocutores más cercanos al primer mandatario y coautor de varios de sus libros. Dice que no existe independencia del Banco Central, ni ancla monetaria clara y se desconoce cómo debería crecer la base monetaria en cada trimestre. Además, alerta ante el aumento del Tesoro en términos reales. Sostiene que, de seguir así, difícilmente la estrategia sea sustentable en el tiempo.

Lula, decime qué se siente. El Presidente respaldó a Flávio Bolsonaro en San Pablo. En su discurso, agredió al líder del PT y a miembros de la Corte de Brasil. La respuesta no se hizo esperar: “Es inadmisible”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Georgieva llega para conocer Vaca Muerta y tomarle examen a Milei.

Villarruel. Será la gran ausente en una inauguración de la Rural a la medida del oficialismo.

Con la boleta única de papel creció el voto nulo y no subió la participación.

Quita. Cómo es el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner para negociar con el Fondo en el caso de volver al gobierno.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Noam Yuran, el economista autor del libro La economía sexual del capitalismo.

Banquero. Daniel Vorcaro, denunciado por corrupción, puede hacer cambiar el fin de la campaña presidencial de Brasil.

Estudios. Un informe revela que con el incremento de la edad de la población se necesitan más análisis clínicos y de laboratorio.

Evacúan lugares cerca de Madrid y de Toledo por los incendios.

Máxima: “Es lo normal amar a quien uno quiera”. La primera reina que inauguró el World Pride.

Cuánto gana cada senador luego del aumento de dietas. El confuso sistema de donaciones

River empezó el Clausura con una derrota dolorosa. Perdió 1 a 0 en su estadio con Barracas.